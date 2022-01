Paula Vázquez: "No necesito que venga un señor a hacerme un hijo"

A través de diez episodios, Chenoa, Andrés Velencoso, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero, James Rhodes, Iturralde González, Paula Gonu, Joan Capdevila, Esperanza Aguirre y Esty Quesada compiten preparando todo tipo de postres, que serán juzgados por Clara Villalón (chef y consultora) y Frédéric Bau (maestro chocolatero y director de L’École du Grand Chocolat). Se trata de Celebrity Bake Off, un concurso que Amazon Prime Video estrenó justo antes de las Navidades.

En él, Paula Vázquez, junto a Brays Efe, ejerce como perfecta maestra de ceremonias. De esta forma, la presentadora gallega vuelve al panorama actual y por eso ha querido ofrecer una entrevista donde no ha tenido reparos en hablar de su vida personal.

A sus 47 años, y después de varios sinsabores sentimentales, Vázquez asegura a la revista Lecturas que ya no espera "a que aparezca el compañero ideal". "No necesito que venga un señor a hacerme un hijo", dice contundente la gallega, de la que hay que recordar que hace años congeló sus óvulos por si se le despertaba el instinto maternal, algo que, de momento, no sucede.

"No quiero el compromiso de que sea padre conmigo y formar una familia, no lo necesito"

"El hijo lo puedo hacer yo sola. No quiero el compromiso de que sea padre conmigo y formar una familia, no lo necesito. Lo puedo hacer sola. Si se acerca alguien, bienvenido sea", sentencia sobre su predisposición a enamorarse.

Paula asegura que vive volcada en sus dos pasiones, el trabajo y el deporte, que le ayuda a mantener "la cabeza controlada". "Si no es fácil que se te vaya un poco", confiesa.