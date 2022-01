Javiera Mena: "El públic en Eurovisió és molt LGTBI però encara falta visibilitat en els números"

En entrevista amb Europa Press, Mena reconeix que està afrontant carrera cap a Torí -on se celebra l'eurofestival- des del "estudi" i arriba a una conclusió sobre el certamen: "En Eurovisió el públic és molt LGTBI, però encara falta més visibilitat en els números. No sé si la paraula és 'heteronormatiu', però almenys es veu en les cançons i les lletres".

Per açò, remarca la importància de la seua presència, que hi haja a Benidorm i potencialment en Eurovisió una "creativa que vinga d'eixe costat", per a "visibilitzar al màxim el que es puga". A més, també és una de les artistes provinents de Llatinoamèrica que participen, la qual cosa considera un "honor" ja que li suposa seguir els passos d'altres artistes xilens que també van estar en l'antic Festival de Benidorm, com Monna Bell.

A poc més de 20 dies que arribe el festival, Mena treballa des de Mèxic en una posada en escena en la qual busca reflectir la dualitat entre el bé i el mal. Per a açò explica que ha mantingut reunions amb l'equip de TVE i el Benidorm Fest: "Sent que em poden ajudar a generar un xou televisiu. Jo domine el viu, però la televisió és diferent".

Precisament, va ser interpretar la seua cançó "Culpa" en directe a Xile allò que li va ajudar a finalitzar la versió per a Eurovisió i començar amb l'òrgan que en l'original -que durava més dels tres minuts reglamentaris per al festival- sonava durant el pont. "És un òrgan real d'una església, passat per sidechain", explica.

I és que la cançó ja estava publicada abans de ser anunciada per al Benidorm Fest i, segons confessa, sense expectatives d'arribar a un espectacle "ridículament gegant" que va propulsar les escoltes del tema. "Mai havia tingut una patada així. Jo sóc una artista independent i els llançaments van lents, d'una altra manera. Açò és un boom mediàtic que fa que la cançó es pare", subratlla.