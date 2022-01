Una colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' pide que los no vacunados no atiendan al público

La campaña de vacunación avanza a buen ritmo y, de nuevo, los más pequeños están dando una lección de responsabilidad. Sin embargo, aún hay quien se muestra reacio a la inoculación del suero y no confía del todo en su eficacia para luchar contra la expansión de la Covid-19.

Pese a que en algunos países se ha optado por imponer la vacunación obligatoria, este no ha sido el caso de España, que ha preferido dejar a elección de cada persona la opción de vacunarse o no. No obstante, los no vacunados han terminado por convertirse en un quebradero de cabeza para muchas empresas.

Por ello, Esther Esteban, colaboradora de El programa de Ana Rosa, ha pedido a las autoridades y a las empresas que las personas que no estén vacunadas contra la Covid-19 no atiendan al público y, por tanto, que sean reubicados en otros puestos en los que no tengan por qué tener contacto con otras personas.

"Yo no digo que les quiten el trabajo, lo que digo es que les pongan en zonas donde no tengan que estar en contacto con el público. Más allá del debate, yo entiendo que a nadie se le puede obligar a vacunarse, pero en aquellos lugares en los que están en contacto con la gente, que se tomen medidas. El debate es complicado y aquí en todo lo que es complicado es más fácil pasar la página", ha sentenciado la periodista.