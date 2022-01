Rosario Mohedano celebra el Año Nuevo con un 'selfie' desnuda tras su guitarra

Rosario Mohedano ha comenzado el año 2022 con un sensual posado en sus redes sociales. No es la primera vez que la hija de Rosa Benito se quita la ropa para una instantánea, pero en los últimos meses lo había hecho solo en OnlyFans.

La cantante comenzó un canal privado al precio de 20 euros asegurando que su objetivo no era subir contenido erótico, como es habitual en la red social. Sin embargo, ha compaginado los vídeos exclusivos de su música con imágenes subidas de tono.

A pesar de haber sido criticada por Alessandro Lequio y de haber recibido un aviso de su padre, Chayo lo ha vuelto a hacer y esta vez en su historia de Instagram.

Rosario Mohedano en su cuenta de Instagram. @ROSARIOMOHEDANO / INSTAGRAM

Ha compartido un selfie en la que aparecía completamente desnuda tras su querida guitarra. Usaba la publicación para promocionar su última canción, llamada Marinera.

Mohedano ya se defendió tras haber sido señalada y recordó que ella está centrada en su carrera y puede hacer con su vida y con su quiero lo que quiera. "Me gustaría, para que no haya ese maltrato en televisión, es que se valore absolutamente todo, no solo una red social que yo no he publicitado", comentó ante las cámaras. "En horario infantil se dieron a entender cosas que no son".