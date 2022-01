El Govern insiste en que la mesa de diálogo se reúna "a principios de año"

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha insistido este martes en que la mesa de diálogo que debe encauzar el conflicto catalán debe reunirse "a principios de año", aunque ha rehusado concretar si la nueva cita tiene que ser durante el mes de enero.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, Plaja ha señalado que aún no se ha concretado una fecha con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero no ha puesto en duda la celebración de la cita en los parámetros acordados.

La semana pasada, Sánchez garantizó que habrá más mesas de diálogo con Cataluña, pero abogó por esperar "unas semanas" para priorizar la lucha contra la sexta ola de la covid-19 y la recuperación económica, ya que, defendió, eso es lo que "ahora mismo importa a la ciudadanía".

Al ser preguntada por el calendario que baraja la Generalitat, Plaja se ha limitado a reiterar que la reunión de la mesa de diálogo, la segunda entre los gobiernos de Sánchez y Aragonès, debe ser a principios de año.

"La previsión era y sigue siendo que haya una reunión a principios de año, la fecha no está cerrada y no puedo decir más", ha resuelto.

En línea con lo que ya dijo Aragonès en su mensaje de Navidad, la portavoz catalana ha sostenido que el proceso de negociación con el Estado "tiene que empezar a dar resultados tangibles" y ha recordado que el objetivo del Govern es pactar la celebración de un referéndum de autodeterminación y la aprobación de una ley de amnistía para los encausados por el 'procés'.

Si no llegan esos resultados, ha avisado, el gobierno catalán no se quedará "de brazos cruzados" y trabajará "en acciones alternativas", aunque no ha concretado cuáles.