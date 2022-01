Torna el programa de vacances socials per a majors després de la seua cancel·lació en 2020

Es tracta d'una iniciativa emmarcada en l'estratègia d'envelliment actiu i la lluita contra la solitud no desitjada impulsada per la Conselleria, amb l'objectiu d'oferir als majors amb menys recursos activitats d'oci i temps lliure.

El departament de Mónica Oltra convoca anualment aquest programa perquè els majors gaudisquen d'un període vacacional amb la possibilitat de conéixer racons turístics de la Comunitat, al mateix temps que es fomenta l'intercanvi social i cultural amb activitats dissenyades per al desenvolupament personal, l'ocupació del temps lliure i la promoció de l'envelliment actiu.

Vacances Socials permetrà que els majors puguen reprendre els hàbits per a un envelliment actiu i saludable a través de la seua participació en activitats de caràcter social, cultural i turístic-recreatiu.

MIL PLACES RESERVADES DE 20.000

En concret, el percentatge de reserva de places per als majors que reben una prestació per la renda valenciana d'inclusió aconseguirà al voltant d'1.100 places de les 20.000 que anualment es convoquen. En tot cas, el nombre total de places que es posen a la disposició dels majors enguany estarà condicionat per les circumstàncies especials de la pandèmia.

Una altra de les novetats que inclou el programa per a 2022 és l'aposta per instal·lacions que utilitzen energies renovables o consum de productes de proximitat i que no externalitzen els servicis de cuina.

En la mateixa línia, en el marc de l'estratègia, Conselleria ha decidit ampliar la dinamització dels CEAM (centres especialitzats d'atenció a majors) amb 16.500 hores més d'activitats socioculturals que s'impartiran en aquest tipus de recurs. Per províncies, 9.200 corresponen a Alacant, 3.400 a València i 3.900 a Castelló.