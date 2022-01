Tu horóscopo diario: lunes 3 de enero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 3 de enero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a echarle imaginación a un tema que hoy te está preocupando bastante, aunque es algo relacionado con regalos o intentos de agradar a alguien y lo cierto es que vas a tener mucha inspiración y acierto. En el fondo, te divertirás haciéndolo.

Tauro

Hoy no vas a dudar en hablar con alguien a quien tienes mucho cariño, pero que últimamente te estaba poniendo en cierta manera en una posición comprometida. Si lo hablas claramente, todo se resolverá. Sienta las bases para mantener una relación sana.

Géminis

No se puede decir que tengas muchas ganas de volver a la rutina diaria y a ciertas exigencias relacionadas con el trabajo o los estudios, pero debes pensar que eso no es nada negativo y mirarlo en positivo. Falta menos tiempo para concluir felizmente esa etapa.

Cáncer

Comienzas el año con cierta desgana, quizá porque te has excedido un poco en estos días y tu organismo se resiente de ello. Pero aún tienes la oportunidad de descansar un poco antes de volver a lo habitual, a las tareas de siempre y a la rutina.

Leo

Te alejas un poco de algo o alguien que no te ha convencido nada durante estos días y te ha demostrado que no es demasiado de fiar. Es una actitud muy inteligente y sobre todo, prudente. Dale tiempo al tiempo y verás como te alegras de haberlo dado.

Virgo

No te obsesiones en querer conseguir algo que está fuera de tu alcance. Una cosa son las metas y objetivos razonables y otra creer en el mito de que todo es posible. Piénsalo toco con mucha racionalidad y enfócate en lo que realmente esté en tu mano obtener.

Libra

Sientes que hoy te dejas llevar por cierta apatía y es normal porque quizá has vivido demasiadas emociones en estos días. Lo que te conviene es quedarte en casa y no ponerte a pensar en nada, simplemente relajarte. Un buen libro o una película te ayudará.

Escorpio

Hoy no será un mal día en cuestiones económicas, porque consigues equilibrar los gastos y no gastar demasiado en ciertos compromisos o al menos quitarte de encima uno de ellos que estaba empezando a ser una losa. Respiras con más tranquilidad.

Sagitario

No te preocupes demasiado si hoy dices en voz alta que no te gusta algo y los demás piensan que eres demasiado exigente y tienes que escuchar ciertas críticas. Es tu criterio y no debe importarte exponerlo con claridad. Te reafirmas en él.

Capricornio

Ten cuidado con lo que dices hoy, ya que puedes poner en evidencia a alguien que está organizando un evento o una sorpresa en secreto. Si desvelas alguna información, pueden lloverte las críticas, ya que estropearás la alegría de alguien.

Acuario

Tienes por delante una responsabilidad que hoy se te puede hacer cuesta arriba y es que quizá no te gusta demasiado cómo se plantea o el tiempo que tienes que emplear en ella, pero no te queda más remedio que asumirla y cuanto antes, mejor.

Piscis

Vas a comenzar una etapa con buen pie y hoy vas a tener una buena prueba de ello ya que recibes un email o una llamada que te avisa de algo importante que te puede resolver ciertos asuntos que estaban parados. Haz caso de lo que te aconsejan.