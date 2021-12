Por qué la ecología va a ser importante para las estrategias de marketing en 2022

El fin de año es el momento idóneo para analizar de forma colectiva las tendencias y oportunidades que traerá en todos los ámbitos el nuevo año. También en el sector digital, donde se establecen estrategias y directrices basadas en estas predicciones. Los líderes de Google de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) han abordado este tema para ofrecer algunas predicciones sobre las tendencias de marketing del próximo año. Este artículo de Think with Google recoge los principales cambios que se van a producir en la forma de abordar estas campañas inclusivas y el contenido de compra, entre otros aspectos.

La sostenibilidad va a ser una de las premisas para este 2022 en el apartado de marketing, puesto que los consumidores aseguran que es algo prioritario. Sin embargo, las firmas deberían empezar a incorporar decisiones sostenibles de forma predeterminada en sus ofertas, para que estas soluciones ‘eco’ formen parte de la vida cotidiana y, de esta forma, se simplifique el proceso de compra y decisión por parte del consumidor. Esto es, por ejemplo, apostar por un packaging sostenible o por la reducción de residuos. Pero no son las únicas medidas que pueden adoptar las empresas este año. Descúbrelas todas en el artículo Principales tendencias y predicciones de marketing digital para el 2022 de Think with Google.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.