La petición de Roberto Leal al público 'Pasapalabra': "No os riais que alimentáis al demonio"

Durante la Pista Musical de este jueves en Pasapalabra, Roberto Leal tuvo que saltar para hacerle una petición al público, que comenzó a reírse de uno de los clásicos chistes de Orestes.

Tras el enfrentamiento entre Susi Caramelo y Toni Acosta, el presentador dio paso al turno del duelo entre Jaime y Orestes, que no dudó en hacer un chiste sobre la canción adivinada por las invitadas, Agapimú de Ana Belén.

"Eso es lo que le dice una vaca a su abuela cuando quiere mandarla la baño: Haga pi, mu", contó el burgalés. El conductor del programa de Antena 3 solo acertó a decir: "Madre mía...".

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Pero al público del concurso sí que le gustó el chiste y comenzó a reírse, pero eso motivó una petición de Leal: "¡Pero no os riais que alimentáis al demonio!", exclamó el sevillano, provocando más carcajadas entre los espectadores.

Tras la reprimenda al público, el presentador continuó con la prueba musical, que acertó Orestes con la segunda pista. El concursante no dudó en cantar la canción que debía adivinar, América de Nino Bravo.

Entonces Leal admitió tras escucharle entonarla que "daría medio bote por irme contigo a un karaoke porque tiene que ser entre gracioso y sufrido...". Orestes reconoció que le gustaba mucho ir a esos locales.

Pero no terminó ahí la prueba, ya que el sevillano le comentó al concursante: "¿Dónde te lleva a ti esta canción?". El burgalés le contestó que "Nino Bravo tiene cuatro canciones que me chiflan, me cautivan y seducen que son Un beso y una flor, Libre, Cartas amarillas y Noelia. América la tengo menos trillada, pero las otras en el karaoke las peto".