Danna Paola cierra el año con un nuevo 'look': "De vuelta a lo básico, de vuelta a mi alma real"

Siguiendo el listado de celebrities que se han animado a cambiar de melena, Danna Paola ha querido tener un "back to basics" y regresar a su tono original: un castaño oscuro, alisado y con flequillo para dar su patada definitiva al 2021 y entrar de la mejor forma posible al año nuevo.

Su nueva imagen pilló por sorpresa a todos sus seguidores, puesto qque apareció de la noche a la mañana con este nuevo tono de color. Y, por supuesto, todos están de acuerdo en que este "tremendo look" le ha dejado como una "gorgeous queen", tal y como han comentado bajo la publicación que ha dejado en su feed.

"De vuelta a lo básico, de vuelta a mi alma real. Hola morena", ha añadido junto a su imagen. No ha sido un cambio solo físico, sino un reflejo de los tránsitos que ella misma ha pasado en la última temporada y que no ha dudado en compartir por sus instastories.

Demostrando que su 2021 fue un año de "mucho aprendizaje", ha querido resumir su lección con algunas instantáneas de cuando seguía rubia: "Malos momentos, decepciones, incertidumbre, desmotivación, pero aún así no me rendí, recibí y encontré mucha paz interna en mí y dentro de las pocas personas que amo y me rodean hoy. Definitivamente cambié mucho".

"Fue un año extraño, pero gracias a Dios tuve la suerte de tener una familia y a personas en mi vida que me aman como soy y creen en mí, me escucharon y me llenaron de luz en este proceso", ha añadido. Un año en el que, como tantos, ha logrado madurar emocionalmente y enfocarse en la música, todo con sus debidos procesos.

Danna Paola se despide de su año con una última reflexión. INSTAGRAM

Teniendo más character development que la propia Lu, su personaje de la serie Élite, la intérprete ha demostrado así que "los cambios internos necesitan cambios físicos para soltar lo vivido", al menos, en su caso personal. Eso explicaría el tinte, sin lugar a dudas: "Agradezco todas las lecciones que recibí y que el universo preparó para mí porque termino este año más fuerte que nunca".