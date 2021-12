Gobierno y comunidades estudian cómo será la vuelta al colegio tras la Navidad ante la explosión de contagios

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aclarado este miércoles, en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se garantizará la presencialidad en los centros educativos a la vuelta de las vacaciones de Navidad.

"El modelo educativo de presencialidad en las aulas es un éxito y es el modelo del Gobierno de España, porque las aulas son espacios seguros", ha señalado la ministra, despejando así las dudas generadas sobre un posible retraso en la 'vuelta al cole' de los alumnos, que comienzan las clases el 10 de enero. La mayoría de comunidades se han mostrado también a favor de la presencialidad, siendo Madrid la única que baraja la semipresencialidad.

En cualquier caso, la ministra ha recordado que el próximo martes, 4 de enero, habrá reunión conjunta entre los Ministerios de Sanidad, de Educación y de Universidades, con los consejeros de las comunidades autónomas, para "seguir compartiendo los avances y protocolos establecidos, para que las aulas sigan siendo espacios seguros".

La ministra ha destacado el trabajo conjunto entre las comunidades autónomas, los Ministerios de Educación, de Universidades y de Sanidad y las autoridades sanitarias. "Ha sido el camino adecuado", ha subrayado.

La mayoría de las comunidades están a favor de la presencialidad

La mayoría de las comunidades autónomas son partidarias de retomar las clases de manera presencial después de las vacaciones de Navidad, aunque alguna, como Madrid, se muestra más cauta y baraja la semipresencialidad en función de los datos epidemiológicos que haya a medida que se aproxime el 10 de enero.

De momento, la mayor parte de los Ejecutivos regionales no alberga ninguna duda de volver con normalidad al colegio tras el paréntesis navideño, como así lo ha expresado el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, para quien no tendría sentido cerrar los colegios después del movimiento que ha habido durante las fiestas. Además, ha recordado que, cuando se decidió abrir las clases, el riesgo era mayor que ahora y no había empezado la vacunación infantil.

Madrid, de momento, baraja la semipresencialidad ante el avance de la ómicron y estudia dos planes: uno, sin cambios, y otro combinando presencialidad con clases "on line" para los alumnos de los cursos superiores, ha explicado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien ha dicho que le gustaría que la presencialidad fuera total, pero también que todos los escolares estuvieran vacunados. Lo que sí tiene muy claro es que se van a reforzar las distancias de seguridad y los test para garantizar una regreso seguro.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Educación, correspondientes al 23 de diciembre, solo el 1,58% de las aulas de toda España estaban confinadas antes del parón vacacional, cuando apenas había irrumpido la variante ómicron, que irrumpió después del puente de la Constitución (en la semana del 13 al 17 de diciembre).

Inquietud entre las familias por si ómicron retrasa la vuelta al cole

La asociación The Family Watch se ha preguntado cómo conciliarán los padres y madres que tienen que trabajar presencialmente si se retrasa la vuelta al colegio después de las fiestas navideñas debido al incremento de contagios por la covid-19.

"El regreso al colegio tras las vacaciones navideñas es imprescindible en muchas ocasiones, puesto que las familias no disponen de un mecanismo que realmente haga posible y garantice la conciliación y el teletrabajo. Eso en los casos en los que su forma de trabajo, pueda ser realizada en remoto. Pero en muchos otros casos, las madres y los padres no tienen más opción que la de reincorporarse a sus puestos laborales, y, por tanto, en la hipótesis de que los niños no tengan colegio: ¿qué harán con ellos?", plantean desde The Family Watch.

Desde The Family Watch piden "que las familias sean preguntadas, para poder valorar el impacto que una medida de este tipo tiene en ellas".