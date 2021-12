El Consell aprova el conveni amb RTVE per a destinar quasi un milió d'euros a la preselecció d'Eurovisió

El conveni, que passarà aquest dijous pel ple de l'executiu valencià, està firmat pel secretari autonòmic de Turisme Comunitat Valenciana, Francesc Colomer, i el president de RTVE, José Luis Pérez Tornero, i només es refereix a l'edició del 2022.

Açò es deu, segons confirmen a Europa Press fonts properes, a la impossibilitat legal d'establir un conveni d'aquest tipus per a més d'un any, per la qual cosa s'haurà de renovar cada edició. No obstant açò, tant RTVE com la Generalitat Valenciana han expressat el seu desig de celebrar el Benidorm Fest durant, almenys, els pròxims quatre anys.

Per a 2022, la Generalitat aportarà 968.000 euros a l'organització de la preselecció d'Eurovisió, dels 3,2 milions que té pressupostats RTVE. El conveni deixa en mans de RTVE l'organització i producció de l'esdeveniment, que com va publicar Bluper, s'ha encarregat en gran part a Bumerang TV.

L'acord també assenyala que la televisió pública donarà visibilitat a les marques Mediterránew Musix i Mediterránew Fest, amb les quals Turisme promociona l'oferta musical i de festivals de la Comunitat Valenciana.

DESPESES QUE SUBVENCIONA LA GENERALITAT

En el conveni també es detallen a què es destinarà el quasi milió d'euros que aporta el govern valencià. Els diners que aporta la Generalitat anirà principalment destinat a la part tècnica i visual del festival: 872.000 euros dels 968.000 del conveni es dirigeixen a aquests conceptes.

Així la Generalitat subvencionarà fins el 268.440 euros de lloguer de material d'il·luminació; 165.000 de la construcció de decorats; 124.157 de videowall i pantalles LEDs; quasi 89.500 per a estructures de l'escenari i 86.048 de muntatge, disseny i lloguer de monitors.

Hi ha altres 85.000 euros per a equip tècnic de proveïdors que no siga personal de RTVE; 45.600 per a lloguer d'equips de filmació; 40.000 per a servicis d'hostesses i mossos; 22.000 per a ambulàncies i 21.000 per a un servici d'autobús públic. Altres 11.300 es destinaran a motors escenogràfics i 10.000 per al lloguer d'instruments musicals.

UN ANY DE VIGÈNCIA

El conveni que aprovarà demà el Consell té un any de vigència, i produirà efectes des que es ferm fins al 31 de desembre de 2022. Per part de la Generalitat, serà Turisme Comunitat Valenciana l'encarregada de supervisar que es compleixen els termes del conveni.

Tant RTVE com la Generalitat han mostrat la seua disposició al fet que la preselecció espanyola per a Eurovisió continue celebrant-se en la ciutat alacantina, almenys, durant els pròxims quatre anys. No obstant açò, el conveni haurà de ser renovat de manera anual i cada any podran variar els seus termes i la seua quantia. Fonts properes a l'organització del festival han explicat que s'està buscant l'encaix legal perquè aquesta voluntat de continuïtat de les dos parts quede plasmada en un document.