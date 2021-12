Hosbec millora les seues previsions d'ocupació hotelera per a nit de Cap d'Any a la Comunitat i les situa prop del 50%

Malgrat la millorança respecte a la setmana anterior, l'associació empresarial ha lamentat, en un comunicat, que les dades d'ocupació registrades "segueixen molt per davall del que caldria esperar durant un any de normalitat" i "els hotelers temen que no es puga mantindre aquesta tendència positiva una vegada finalitzat el període de festes".

"Durant diverses setmanes s'ha estat experimentant un al·luvió de cancel·lacions motivades per la propagació de la variant Ómicron i l'alarma dels mitjans generalistes davant una nova onada de contagis a Europa. En l'actualitat, tot i que s'han frenat les cancel·lacions massives, no s'està recuperant el ritme normal de reserves i es dedueix que només un 50% dels turistes està mantenint els seus plans de viatge", ha descrit.

La patronal ha lamentat "com s'ha gestionat aquesta crisi" i "els canvis de criteri quant al passaport COVID i a l'ús de mascaretes en exteriors", que "no han ajudat a recuperar la confiança d'una ciutadania que no vol arriscar-se a perdre la seua reserva per noves restriccions".

A València, del 20 al 26 de desembre, els hotels de la província han registrat un 32,6% d'ocupació mitjana, tres punts percentuals menys respecte a la setmana anterior. La previsió d'ocupació per a la següent setmana (del 27 de desembre al 02 de gener) és del 47,6%, encara que s'espera superar aquesta estimació gràcies a les reserves d'última hora i de finalització de setmana com és habitual.

A Benidorm, s'ha vist incrementada la seua taxa d'ocupació mitjana respecte a la setmana anterior en prop de 13 punts percentuals. L'ocupació mitjana de la destinació se situa en un 38,4% entre el 20 i el 26 de desembre. Quant a la previsió entre el 27 de desembre i el 02 de gener, s'espera acabar arribant a un 51%. Una dada prevista que, de produir-se, confirmaria les expectatives optimistes de la planta hotelera per a la campanya de Nadal i nit de Cap d'Any.

Així mateix, en la Costa Blanca, sense incloure Benidorm, la setmana passada va aconseguir el 25,6% d'ocupació mitjana, deixant en el camí quasi 4 punts percentuals en relació al registrat l'anterior. Quant a les previsions per a la setmana vinent, arriben fins al 39,9%.

Quant a la província de Castelló, torna a superar les previsions marcades però experimenta un descens de 10 punts percentuals, amb el que registra una ocupació del 19,1% entre el 20 i el 26 de desembre. La previsió per a aquesta setmana en curs se situa en un 34,8%, la qual cosa implicaria un notable augment respecte a les setmanes anteriors motivat presumiblement per la campanya de finalització d'any.