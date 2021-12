La mare de Marta Calvo demana la presó permanent revisable per al presumpte assassí de la seua filla

La mare, Marisol Burón, que exerceix d'acusació particular en la causa oberta contra Jorge Ignacio, ha presentat aquest dijous el seu escrit provisional, al que ha tingut accés Europa Press, en el Jutjat d'Instrucció número 20 de València.

A més de la presó permanent revisable pel delicte d'assassinat amb la circumstància agreujant de gènere, la mare reclama per a l'acusat -a través de la seua lletrada, Pilar Jové- altres 24 anys de presó per un delicte d'agressió sexual amb agreujant de gènere; contra la salut pública amb l'agreujant de reincidència; i contra la integritat moral.

A més, sol·licita per a Jorge Ignacio P.J. el pagament d'una indemnització de 150.000 euros i que assumisca les despeses ocasionades com a conseqüència de la cerca sense resultats del cos sense vida de la seua filla.

Marta Calvo va desaparéixer fa més de dos anys en Manuel després de mantindre relacions sexuals amb l'acusat, qui va reconéixer que la va esquarterar després d'una mort fortuïta.

Jorge Ignacio P.J. està acusat en aquest procediment, en total, de dos delictes d'homicidi/assassinat consumat; tres delictes d'homicidi en grau de temptativa; una omissió del deure socórrec; un delicte contra la integritat moral/lesions; contra la salut pública; profanació de cadàvers i agressió sexual.

Informes forenses han descartat en un escrit que Jorge Ignacio patisca una malaltia mental i han detectat que té trets d'una personalitat antisocial.

En la seua última compareixença en el jutjat, l'acusat va tornar a insistir que no va matar Marta Calvo i en què ja va dir a la Guàrdia Civil el que havia fet amb el cadàver. En eixa vista es va acordar que Jorge Ignacio seguira a la presó a l'espera del juí.

RELAT DE FETS

Tal com contempla la mare de Marta Calvo en el seu escrit d'acusació, els fets es remunten al 7 de novembre de 2019, quan l'acusat va concertar una cita amb la seua filla per a mantindre relacions sexuals.

Marta Calvo li va enviar a la seua mare per WhatsApp la seua ubicació, en Manuel. Al matí següent no va poder localitzar-la i es va desplaçar fins al municipi. Després de cridar diverses vegades en la vivenda indicada i preguntar a veïns si havien vist a la seua filla, l'acusat va obrir la porta i li va manifestar que no coneixia a cap persones amb eixe nom i li va comentar que estava sol.

Així, la mare va posar una denúncia per la desaparició de la seua filla, qui havia mort el mateix 7 de novembre en la vivenda de Manuel. Mentre l'acusat traçava un pla per a ocultar les restes mortals de Marta, va tractar de concertar novament cites sexuals amb les dones que anunciaven 'festa blanca' en el seu perfil de xarxes socials -sempre segons el mateix escrit-.

Les restes mortals de Marta, que van ser ocultats per l'acusat en un lloc desconegut fins ara, han sigut buscats per part de la Guàrdia Civil incessantment des d'eixe dia fins a l'actualitat de manera infructuosa. L'acusat va manifestar haver esquarterat a Marta i haver repartit les seues restes en diversos contenidors d'Alzira, la Pobla Llarga i Silla.

Els investigadors, segons l'escrit, tenen constància que, almenys des de l'any 2018, l'acusat contractava amb freqüència servicis sexuals de dones que s'anunciaven en pàgines de contactes, demanant sempre 'festa blanca'. "L'interés i objectiu del jove en les seues trobades amb aquestes dones era una pràctica sexual letal a través d'un ritual d'intoxicació mitjançant la introducció de cocaïna per via vaginal o anal en els seus cossos, mentre estaven desprevingudes, en ocasions sense el coneixement d'aquest i en altres malgrat la seua expressa negativa", exposa.

La cocaïna que subministrava i introduïa l'acusat en el cos de les seues víctimes era d'una puresa molt superior a la qual existia en el mercat il·lícit d'aquesta substància, "ja que ell mateix es dedicava al tràfic de drogues i manejava i disposava de grans quantitats de la mateixa", agrega.

En data 25 de març de 2019, l'acusat va contractar un servici sexual amb Arlienne en una vivenda compartida i, després d'un espai de temps tot sol en la seua habitació va abandonar el pis, mentre convulsionaba. Les seues companyes de pis la van trobar en eixe estat avisant els servicis sanitaris que la van traslladar a l'hospital on va acabar morint per mort encefàlica i havent-se detectat en el seu organisme restes de cocaïna amb una puresa del 81,67%.

El 14 de juny de 2019, l'acusat va contractar una trobada sexual amb Lady Marcela en un pis de l'Avinguda de la Plata, després del qual va morir per sobredosi de cocaïna proporcionada per l'acusat, amb una concentració en sang de 9.31 mg/l, manté el mateix escrit d'acusació.