El Ayuntamiento de Madrid no recogerá la basura ni en Nochebuena ni en Navidad

El Ayuntamiento de Madrid no recogerá la basura durante la noche de este viernes ni en la mañana del sábado. Tal y como informa el área de Medio Ambiente, "con motivo de la celebración de Nochebuena y Navidad" no habrá no recogida de residuos "tanto domésticos como papel y cartón o vidrio" la noche del viernes 24 ni la mañana del sábado 25 de diciembre

De este modo, desde el Ayuntamiento piden a los madrileños que no depositen residuos en la calle en estas fechas. Un mensaje que va destinado tanto a ciudadanos como a comerciantes.

Para contrarrestar el parón del servicio, este se reforzará la noche del 25 de diciembre, así como todo el domingo, día 26. Asimismo, el viernes 31 de diciembre y la mañana del sábado, 1 de enero, tampoco habrá servicio de recogida de residuos. De nuevo se reanudará "reforzado" la noche del 1 de enero, así como todo el domingo, día 2 de enero de 2022.