¿Qué planes tienes para esta Navidad? Películas temáticas y viajes exprés, entre las preferencias de los usuarios

Como ocurre con otros aspectos de nuestro a día a día, recurrir a Google es uno de los primeros pasos para indagar sobre cualquier tema. Así que, con la Navidad, no íbamos a ser menos. De las búsquedas en la web se pueden deducir las tendencias que van a seguir los usuarios y el equipo de Think with Google se encarga de analizarlas cada mes. De hecho, ya anticiparon que una de las tendencias de este año había sido adelantar las compras navideñas.

Ahora que llega la época más mágica del año, según este artículo, se realizan muchas búsquedas relacionadas con viajes exprés y con planes sin salir de casa, perfectos para las sobremesas navideñas. Pero, más allá de esas escapadas de fin de semana o de las maratones de película, sofá y mantita, ¿qué van a hacer los usuarios? Descúbrelo en este artículo de Think with Google... ¡y sorpréndete... o no!

