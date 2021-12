Alaska y Mario Vaquerizo desvelan por qué no han sido padres y si tienen una relación abierta

La 1 de Televisión Española emitió este miércoles 22 de diciembre la última entrega de Lazos de sangre de la temporada. El formato, presentado por Boris Izaguirre, eligió a Alaska (María Olvido Gara Jova) para su despedida temporal.

La artista colaboró en el documental sobre su vida, pero también estuvo en plató aclarando algunas de las dudas de colaboradoras como Patricia Pérez y Cayetana Guillén Cuervo. El programa repasó tanto la fructífera vida profesional de la cantante como la personal, marcada por su madre, América, y por su pareja, Mario Vaquerizo.

Se trata de un noviazgo que culminó en una boda en Las Vegas y que ha durado ya más de 20 años. Sin embargo, muchos siguen cuestionando la relación, algo que, según dijo la artista, al principio le hacía gracia, pero había llegado un punto en el que no. Además, hizo hincapié en que esos comentarios venían muchas veces no de los sectores más conservadores, sino todo lo contrario. "¿Piensan que no soy mujer, que no tengo sexo, que duermo sin mirarle?", criticó con sarcasmo.

Alaska dejó claro que Vaquerizo era la única persona con la que tenía relaciones, descartando la posibilidad poliamorosa o la de tener una relación abierta, pues no conocía ninguna que hubiera funcionado y consideraba que no era para ella.

Alaska: "Ya no me hace gracia que la gente cuestione nuestro matrimonio". #LazosAlaska 👉 https://t.co/oMv4QYlM6P pic.twitter.com/FlPMTiUSDg — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 22, 2021

La pareja también explicó por qué no había tenido ningún hijo. Según dijo Vaquerizo, había sido una cuestión de responsabilidad y falta de tiempo, pues ambos habían priorizado sus trabajos. También añadió que Alaska no había mostrado nunca muchas ganas de ser madre, algo que ella misma corroboró.

Mario y Alaska cuentan por qué nunca han tenido hijos en #LazosAlaska 👉 https://t.co/uVl7aTwP8r pic.twitter.com/QOo0vuhwFp — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 22, 2021

"Odio a los niños, son insoportables. Además, me van a desplazar, ellos son lo que dentro de 10 años tomarán mi puesto", dijo la cantante en un vídeo de archivo. En el documental, ofreció una versión más suavizada del discurso: "Mario dice que a él le hubiera gustado tener un niño y ser padre, pero seguro que se cansa enseguida, no tiene paciencia. He tenido otras prioridades y los hijos no han sido una de ellas para nada", sentenció.

Alaska habla sobre las relaciones abiertas y los límites que hay en su relación con Mario Vaquerizo en #LazosAlaska.https://t.co/3ZufLvdzXk pic.twitter.com/vIFccXE8qD — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 22, 2021

La pareja también recordó como se conoció. Ocurrió mientras trabajaban juntos, en 1997 se casaron en Las Vegas y el 27 de mayo de 2011 lo hicieron por lo civil en España. Eso sí, una vez rompieron la relación y fue tras una noche en la que Vaquerizo se fue de fiesta hasta las 12:00 horas del día siguiente, algo que le obligó a "recapacitar".