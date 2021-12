Miriam, en 'First dates': "No me gustan los hombres con las cejas perfiladas ni que sean calvos"

Miriam llegó este miércoles a First dates muy decepcionada con los hombres y el amor, por lo que decidió llevar una lista de condiciones que debía de cumplir su cita para poder conquistarla.

"En el amor me ha ido fatal, es que tengo el radar estropeado. Me han puesto los cuernos la gran mayoría de veces. Soy de dar libertad, pero parece ser que das el dedo y te cogen el brazo", le contó a Carlos Sobera.

El presentador se quedó perplejo al ver a la comensal sacar de su bolso un folio muy grande: "Me he traído una lista con las cualidades que debe tener el hombre que quiero. Lo justo y necesario", señaló la barcelonesa.

"¡Perdónenme, esto es la Sábana Santa de Turín! Pero... ¿Qué es esto?", exclamó el presentador, que se puso a leer la lista de condiciones de Miriam: "Que no lleve las cejas perfiladas y que no sea calvo". Ella matizó esos puntos: "No son lo más importante".

"Lo que sí es imprescindible es que sea un chico sea fiel, atractivo y alto, pero que le gusten las bajitas", añadió la barcelonesa. Sobera no le dejó que guardara el folio, ya que decidió recibir a la cita de Miriam con el papel en la mano para que lo viera.

Nada más cruzar la puerta del local de Cuatro, Christian se quedó sorprendido al ver al presentador con un gran papel en la mano para recibirle: "¿Tienes las cejas perfiladas?". El barcelonés le dijo que no.

"¿Te gustan las mujeres bajas?", continuó interrogándole Sobera. El comercial miró a su pareja de la noche y contestó que "me gusta ella", respuesta que encantó a Miriam e hizo que la velada comenzara de la mejor manera.

Durante la cena hablaron de sus hijos, ambos tenían dos, pero Christian quiso saber si Miriam querría tener más: "Claro que sí, la fábrica no está cerrada, siempre he querido tres, pero no salió". El barcelonés le explicó que "tengo dos hijos de dos madres diferentes, pero los que no quieran a mis hijos, no me quieren a mí".

La complicidad entre ambos fue palpable en la decisión final, donde ambos no tuvieron ningún problema en reconocer, entre carcajadas, que habían pasado una gran velada y que los dos querían tener una segunda cita: "Nos hemos gustado mucho".