'La isla de las tentaciones': Sandra Férriz justifica su infidelidad y culpa a Darío, que se siente liberado al dejar de mentir

El pasado martes en El debate de las tentaciones se pudo ver cómo Darío Sellés y Sandra Férriz mintieron al decir que esta última le había sido siempre fiel a su novio: un tentador desveló que Férriz se había acostado con su ex una semana antes de que comenzara el reality y, aunque al principio se hizo el sorprendido, Darío terminó diciendo que lo sabía y que se lo había ocutado al formato.

"Esto ya lo sabía, pero Sandra y yo acordamos no decir nada. ¿Tú ves lo que pasa? Nunca he fallado a una persona. ¿Qué hago yo? ¿Veis como yo no he hecho nada? ¿Cómo puedo merecerme esto?", dijo Darío antes de venirse abajo y romper a llorar.

Sandra Barneda tardó muy poco en dejarlo en evidencia pues, unos segundos antes, el joven había negado que su novia le hubiera sido infiel, por lo que mintió al programa. "Solo al principio, le pillé una conversación con un chico, pero decidí seguir adelante", dijo Darío sobre su novia cuando la presentadora le preguntó por posibles infidelidades.

Este miércoles se pudo ver la reacción completa del joven. Entre lágrimas, explicó que había pactado con su novia no decir nada en el programa aunque, si por él hubiera sido, habría sido sincero. Barneda afeó que ambos mintieran en reiteradas ocasiones y advirtió a Darío: "Reflexiona si es justo lo que Sandra te pidió que hicieras, ahora nos costará mucho creerte".

SE ME PARTE EL ALMA VIENDO LLORAR A DARÍO #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/vpwN5fSDxD — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) December 22, 2021

"Claro que la perdoné, porque estoy enamorado de ella. Me has dicho muchas veces que me veías inseguro... era por eso. Si ella no quiere decirlo, ¿cómo voy a hacerlo yo? ¿Cómo voy a hacerle daño? Me enteré una semana antes de venir. Yo era un fantasma, porque me rompió en pedazos, nunca he estado así en mi vida. Estaba solo contra el mundo, porque no se lo podía contar a nadie y me moría, porque tenía que venir aquí", se desahogó Darío.

Y es que, además de no hablar de la infidelidad, que era el motivo real del desánimo que mostraba Darío desde que comenzó el programa, la pareja dijo en innumerables ocasiones que estaban en el reality para que él demostrara su fidelidad, algo que le otorgaba a Férriz una falsa imagen de candidez frente a Darío.

En ese planteamiento coincidieron tanto la presentadora como los compañeros de Darío. Nico dijo que la joven había conseguido manipularle y que fuera él quien tuviera mala imagen de cara a la galería, hasta que saltó la información y Darío pasó a sentirse "liberado", asegurando que, por primera vez, había dormido bien por la noche.

Sandra nos cuenta los motivos por los que le fue infiel a Darío y porqué mintieron. ¿Pensáis que lleva razón?



🔄 Yo la entiendo

❤️ No, fatal



🔵 #LaIslaDeLasTentaciones7 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/78WKL3UmkQ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 22, 2021

Al día siguiente, Sandra Férriz pudo ver las imágenes en las que su infidelidad salió a la luz y, lejos de recular, atacó a Darío y justificó la traición diciendo que su chico no le daba lo que necesitaba de la relación. Respecto a mentir al programa, dijo que no consideraba su deslealtad una información pertinente. Por otro lado, reconoció que no debería de haberle sido infiel como respuesta a su desencanto, sino haber terminado el noviazgo.