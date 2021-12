Destapan el secreto de Sandra Férriz que hará saltar su relación con Darío en 'La isla de las tentaciones': "No le quiere"

Este lunes, en El debate de las tentaciones, se desveló el secreto que ya había avanzado uno de los solteros, Sergio, antes de abandonar -porque las chicas le expulsaron- el paraíso de La isla de las tentaciones. Tenía que ver con Sandra Férriz, la novia de Darío Sellés.

"Dos semanas antes de entrar a La isla de las tentaciones Sandra tuvo un desliz con un amigo mío. Acabó acostándose con él", desveló el joven en plató, cuyos colaboradores se quedaron realmente sorprendidos por la noticia. La prima de Sandra, además, reconoció que, efectivamente, hubo infidelidad por su parte.

Además, Sergio, que afirma ser testigo de todo lo que ocurrió con Sandra y ese chico, aseguró que la novia de Darío y él acordaron no contar nada en el programa a cambio de que ella hablara bien de él a las chicas y tendría citas. "En la quedada que tuve con ella me medio amenazó y me dijo que el primer expulsado iba a ser yo", sostiene el soltero.

El secreto de Sandra Férriz está sobre la mesa 💣 ¡QUÉ FUERTE!



"No quiere a Darío, si quieres a Darío no le eres infiel y menos una semana antes de entrar en La isla de las tentaciones", opinó Sergio, que desveló, además, que el chico con el que se lio Sandra era su exnovio.

Por su parte, Sandra Barneda confirmó que "la bomba sigue en la sexta entrega de La isla de las tentaciones". "No conocéis todos los detalles", dijo.