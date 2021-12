Trucos para poner la piel a punto antes de Navidad

Reencuentros, sonrisas, familia, cenas, regalos… La Navidad es una época de emociones en la que hacemos balance del año que se termina y nos llenamos de propósitos para el nuevo que está a punto de comenzar. Pero también son fechas en las que queremos mostrar, literalmente, nuestra mejor cara.

Para ello, el primer truco es llevar una buena rutina de cuidado facial para que cualquier producto que vayamos a poner en nuestra piel penetre mejor y pueda absorber todas sus propiedades. Si somos constantes y seguimos una serie de pasos, enseguida notaremos los resultados con un cutis suave, luminoso y joven.

Pasos de la rutina facial perfecta

Limpieza. No se trata de únicamente lavarse la cara con agua y secarla con una toalla. Necesitamos dedicarle unos minutos a la piel para conseguir una buena limpieza. Para ello debemos limpiarla una vez por la mañana y otra por la noche, usando un producto de limpieza facial con base en aceite y retirarlo con otro jabonoso, también conocido como la doble limpieza coreana.

Tónico. Podemos aplicar un tónico facial con un disco de algodón de forma suave por el rostro y el cuello o bien con las manos para cerrar los poros, refrescar, equilibrar el ph de la piel y permitir que los productos que vayamos a poner después se absorban mejor.

Hidratante. Tras el tónico es el turno del sérum, el contorno de ojos y, finalmente, la crema hidratante. Debemos elegir una que contenga ingredientes como la glicerina, el colágeno, la urea o el ácido hialurónico para mantener los niveles de agua de la piel y retrasar la aparición de líneas de expresión y arrugas. Por la noche, podemos optar por cremas con retinol, vitamina C o colágeno.

Protector. Para prevenir el fotoenvejecimiento o cualquier quemadura, en nuestra rutina facial de la mañana debemos incluir un protector solar de amplio espectro, incluso si llueve, está nublado o no vamos a salir de casa.

Exfoliación una vez por semana

Es uno de los grandes secretos de belleza para una piel increíble. La exfoliación ayuda a eliminar impurezas y células muertas, estimula la circulación y mejora la eficacia de los productos cosméticos. Debemos realizarla una vez por semana, tras la limpieza facial, con la piel mojada.

Si optamos por una exfoliación mecánica, podemos usar el cepillo facial Foreo Luna 3 plus (298,99 €) para conseguir una piel limpia, uniforme y suave a la vez que mantenemos a raya el envejecimiento celular. Gracias a su termoterapia elimina los residuos y grasa de los poros con más facilidad que deja el rostro libre de impurezas.

Gimnasia facial para un lifting sin cirugía

Con el paso de los años, la piel pierde firmeza. Recuperarla es posible trabajando la musculatura facial y tonificando el rostro a través de ejercicios y masajes específicos. Los tratamientos con microcorrientes aumentan su popularidad gracias a sus resultados garantizados que equivalen a los de un lifting facial no invasivo.

Aunque el gua sha o el rodillo de jade dan buenos resultados, podemos probar algo nuevo con algo más de estimulación. El dispositivo Foreo Bear (224,99 €) permite, a través de microcorrientes, aumentar la circulación sanguínea y la oxigenación con lo que reduce las arrugas y líneas de expresión. Además, tonifica la musculatura facial para mejorar la flacidez, elevando y estilizando el rostro para ayudar a esculpir los rasgos así como reafirmar y rejuvenecer la piel.

Tratamiento exprés para deslumbrar en una cena

No es una cena cualquiera, es La Cena. Y si queremos que nuestra piel esté perfecta suave, tersa, luminosa, jugosa y joven, debemos elegir la mascarilla que el cutis necesita y aplicarla un par de horas antes según nuestro tipo de piel.

Para la piel sensible, el aceite de Cannabis ayudará a hidratar, suavizar las rojeces y reforzar la función barrera. Por otro lado, si la tenemos seca, el aceite de coco hidrata, nutre e ilumina, consiguiendo una piel elástica. Si buscamos atenuar las arrugas, eligiremos una de manteca de karité que además ayuda a activar la producción de colágeno.

A las pieles normales el ginseng revitaliza, ilumina e hidrata; el aceite de oliva es ideal si buscamos una mascarilla nutritiva que mantenga la elasticidad de la piel. Sin embargo, para las pieles grasas el carbón activado equilibra el tono y reduce el tamaño de los poros. Si lo que preocupa es el exceso de grasa cutáneo o el acné, podemos optar por una de té verde que ayude a eliminarlo.

Finalmente, las pieles maduras se beneficiarán de la miel, ya que deja la piel suave y tersa. Por otro lado, el ácido hialurónico la hidrata y ayuda a rellenar las arrugas, por lo que es otro ingrediente a tener en cuenta.

El menú navideño perfecto para la piel

Las mesas se llenan de brindis, asados, salsas, dulces… Por lo que debemos combinar los menús festivos con una dieta equilibrada en la que incluyamos, como mínimo, dos litros de agua diarios y alimentos que ayuden en el cuidado facial para mantener la piel sana y bonita.

En la lista de la compra no puede faltar alimentos con vitamina C, Omega 3, vitamina A y vitamina E. Con todos estos trucos no solo conseguiremos tener la piel perfecta en las fiestas, sino durante todo el año.