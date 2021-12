Zahara i Xoel López encapçalen les primeres confirmacions del Love to Rock 2022

Així, aquest enclavament situat a la vora del Mediterrani tornarà a acollir les propostes més interessants de l'indie-rock estatal, que inclouen en aquesta edició a més a La La Love You i Karavana. Així mateix, com en l'edició anterior, el festival oferirà experiències gastronòmiques i activitats esportives a tots els assistents.

Segons avança l'organització en un comunicat, les primeres confirmacions del Love to Rock estan encapçalades per Zahara. La cantant ha sigut una de les artistes més importants de l'any que acaba gràcies a la publicació i presentació en directe del seu últim treball, 'Puta'.

Amb eixe àlbum, la vocalista volia denunciar el sistema heteropatriarcal i totes les situacions de maltractament i vexacions que comporta per a les dones. D'aquesta manera, a partir de la voluntat de fer cançons que parlaren de dolor i culpa, l'andalusa va acabar explicant la seua pròpia història a través de bases electròniques.

'Si mi rayo te alcanzara' és, de moment, l'últim àlbum d'estudi de Xoel López. El gallec s'ha erigit en una de les figures més solvents de l'escena musical espanyola després de molts anys d'esforç i dedicació i ho demostrarà en la seua visita a València. Després dels seus primers passos en la formació Elephant Band, el compositor va marcar una fita en el panorama independent en fundar Deluxe.

MILLOR ARTISTA NACIONAL

Posteriorment, en 2012, va començar a cantar amb el seu propi nom amb el disc Atlàntic i, un any després, era reconegut com a Millor Artista Nacional en els Premis de la Música Independent.

Després de molts anys en la carretera, el grup La La Love You és un dels fenòmens virals del moment. Les seues melodies fresques i pegadizas adobades a colp de guitarra i les seues lletres enginyoses i directes han conquistat a milions de persones. L'expansió dels madrilenys va començar amb el tema 'El fin del mundo', que alguns podrien considerar premonitorio, i va seguir amb altres composicions com 'La canción del verano' o la més recent 'Big Bang'. També han sabut envoltar-se de grans col·laboradors com Axolotes Mexicanos, Dani i Delaporte. El Love to Rock serà testimoni de la presentació del seu nou treball.

Finalment, l'avanç del cartell inclou Karavana. Aquest jove quartet defineix la seua música com a "guitarres brutes i lletres cursis". Eixa és la fórmula que ha donat fruits com 'Hoy', 'Strokes' o 'Madrid', cançons que concentren tota la seua energia en poc més de dos minuts de durada. Després dels EPs 'No pegamos nada' (2020) i 'Después de tanto' (2021), Karavana ha publicat l'àlbum Muertos en la Disco. És un treball on no amaguen la seua tirada per formacions com The Strokes, The Vaccines o Wallows.

Els primers abonaments per al Love to Rock 2022 ja estan a la venda en la pàgina web de l'esdeveniment (