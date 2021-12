Luis Rollán se queda a las puertas de la final de 'Secret Story', que se jugará entre los Gemeliers, Luca y Cristina

"Quiero dar las gracias al programa; a ti, Carlos, pero también a Jorge, Lara, Jordi... y sobre todo a los señores y las señoras del cubo, que me han aguantado mucho". Así se despidió Luis Rollán de Secret Story en la semifinal emitida este martes 21 de diciembre en Telecinco.

El colaborador de Viva la vida fue el primero en ser expulsado cuando las votaciones se tornaron positivas: esto dejó al ganador del reality entre Cristina Porta, Luca y los Gemeliers, en una final que se jugará el jueves y que presentará Jorge Javier Vázquez.

El andaluz manifestó sentirse muy orgulloso de su concurso y, desde plató, su defensora Begoña comentó que esperaba que el concurso de su amigo sentara un precedente y cambiara la forma de hacer entretenimiento en televisión. El concurso de Rollán se ha caracterizado por el humor y por la mediación, algo que para algunos fue una estrategia para llegar a la final sin exponerse a la nominación.

Sin embargo, se trata de algo que el aludido ha negado siempre. "Estoy en todas las salsas, me encanta el salseo", declaró en su última gala como concursante. "No salgo con el premio, pero sí con amigos", presumió con una sonrisa. La que no sabe aún si sigue siendo su amiga es Isabel Pantoja, , tal y como dijo él mismo.