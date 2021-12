Desde que concursara en Secret Story, Emmy Russ ha ganado muchos fans españoles, y ya acumula más de 220.000 seguidores en Instagram. Y con ellos comparte su día a día, incluso momentos tan íntimos como su última operación de nariz.

La alemana de 22 años ha pasado por quirófano para hacerse una rinoplastia, cirugía que se ha hecho por segunda vez por un problema de salud que arrastraba.

La modelo ha mostrado su postoperatorio en sus stories y ha aparecido con la férula en la cara que le protege su nueva nariz. Y es que, además de solucionar el problema que tenía, se ha retocado el tabique para hacerlo más recto y fino.

"Hace muchos años que estoy enganchada al spray nasal para respirar. Tengo una adicción muy fuerte. No pasaba ni un día en mi vida sin usarlo. Lo pasaba fatal por las noches, me despertaba con necesidad de usarlo", contó en sus redes sobre el motivo que la ha llevado a volver a operarse, ya que cuando se sometió a su primera rinoplastia en Alemania no notó mejoría.

"Desde que me he operado no he vuelto a usar el spray ni una vez. No os imagináis mi felicidad. Ha sido muy molesto vivir con esta adicción los últimos años. Además, lo que me he gastado en estos sprays es increíble", reveló aliviada. "Además de solucionar este problema gravísimo que tenía, ahora tengo una nariz más bonita".

Después, Emmy Russ compartió una publicación junto al cirujano que le operó en Tenerife, y unas imágenes del antes y el después de su nariz: "Resultado espectacular de mi operación de nariz con el mejor médico. Ha superado todas mis expectativas. Me encanta mi nueva nariz".