Así van a ser las Navidades de las Campos en pleno conflicto: ¿estarán todas?

El conflicto en el que se encuentran las Campos desde hace meses se ha prolongado tanto hasta llegar a Navidad, ¿cómo pasarán estas fiestas en este año tan complicado para ellas?

Terelu y Alejandra Rubio están muy distanciadas de Carmen Borrego desde que se dirigieran diferentes críticas en los platós de televisión durante varias semanas.

A día de hoy, no han solucionado los problemas que ellas mismas han ido poniendo sobre la mesa y Alejandra Rubio ha manifestado no saber siquiera si Carmen acudirá o no a las cenas.

Ha sido Kiko Matamoros quien ha despejado las dudas acerca de cómo van a ser estos días tan especiales. "Van a ser unas Navidades de reencuentro", ha afirmado en Viva la vida.

"Se va a celebrar la cena (Nochebuena) en casa de Terelu y estará María Teresa Campos, Alejandra, Carmen Borrego y su marido, José Carlos", ha confirmado, asegurando que no estará el exmarido de Terelu en esta ocasión, pero sí el novio de Alejandra y parte de la familia del marido de Carmen.

Sin embargo, la nieta de María Teresa Campos no se ha mostrado muy conforme con esta decisión, afirmando que se irá pronto. "Cenaré, estaré un rato y me iré, que hay un fiestón", ha declarado.

"Yo no sé nada porque yo me entero de las últimas en la familia, no sé por qué, pero bueno", ha criticado. "Me parece un poco raro que cenemos todos sin que hablen ellas primero".

Lo que sí ha aclarado Alejandra es que ella no asistirá a la cena de fin de año. "Va a ser la primera Nochevieja que no pase con mi madre, la voy a pasar con mi chico y con su familia, van a flipar cuando me vean sacar las lentejas, la madera, el anillo en la copa... en mi casa entramos en el año nuevo con todas esas supersticiones", ha relatado.