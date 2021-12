Nia Correia y Agoney, contra el 'blackface' en 'Tu cara me suena': "Se puede imitar sin cambiar el tono de piel"

En esta edición de Tu cara me suena el programa quiso deshacerse de una de las críticas que recibían más asiduamente: la de racismo. El formato era acusado continuamente de hacer blackface, es decir, de pintar a blancos con pintura negra con el pretexto de parecer una persona racializada.

Los detractores de esta técnica defienden que es algo innecesario, pues hay muchos más recursos que el tono de piel para reconocer a alguien, como puede ser su gestualidad o su vestimenta. Tu cara me suena dista mucho de ser el único objeto de críticas por ello.

Suelen surgir quejas similares cada año cuando algunos ayuntamientos persisten en pintar a blancos con pintura negra para interpretar a Baltasar en las cabalgatas locales. En el caso del programa emitido en Antena 3, han sido muchos los concursantes a los que se les alteró el tono de piel con pintura, como Edurne, Ruth Lorenzo o Silvia Abril.

Y es que, pese a las continuas correcciones por parte de la audiencia, se trata de una práctica muy común. También ocurre lo mismo con algunas personas dedicadas al maquillaje que enseñan dicha técnica en sus canales de YouTube o, en el ámbito televisivo, formatos como MasterChef o Sálvame diario han sido objeto de polémicas por ello.

En la última gala de Tu cara me suena, ni Nia Correia se aclaró la piel para interpretar a Jennifer López, ni Agoney se la oscureció para ponerse en la piel de Abel Makkonen Tesfaye, The Weekend. Se trató de un gesto que no pasó inadvertido en redes.

La mayoría de usuarios celebró esa decisión por parte de la organización de Tu cara me suena, una respuesta a varios años en los que parte de la audiencia había afeado que se tratara el tono de piel de los imitados como algo primordial a la hora de darles vida.

Sin embargo, también hubo, aunque de manera marginal, quienes afearon que los concursantes mantuvieran su tono de piel natural. "¿Qué hacemos? ¿Me despigmento? O te parece mejor idea que me pinten con tinte blanco? Has sabido perfectamente que estaba imitando a JLo, ¿no? Esa es la intención. Y sí, si me toca Britney, también la haré sin pintarme de blanco", respondió Nia Correia a una de esas críticas.

¿ Que hacemos ?

Me despigmento? O te parece mejor idea que me pinten con tinte blanco?

Has sabido perfectamente que estaba imitando a Jlo no? Esa es la intención 😘🔥

Y sí , si me toca Britney también la haré sin pintarme de blanco — NIA (@NiaCorreia) December 17, 2021

Agoney, por su parte, compartió una foto de la gala junto a su amigo Kelly y escribió: "Se puede imitar sin cambiar el tono de piel? Sí, se puede", dejando claro que se alegraba del cambio en el programa y que no apoyaba el blackface, al igual que muchos usuarios que lo catalogaron como un signo de evolución.

Se puede imitar sin cambiar el tono de piel?

Si, se puede.

📸 @JoseIrunFoto pic.twitter.com/Rq6LkTY3XL — Agoney (@Agoney) December 18, 2021

A ver si evolucionamos. El blackface es ilegal en varios paises



El color de piel no es una diferencia entre personas como si lo puede ser el peinado, la forma de andar, la forma de hablar...

PD: agoney no fue pintado de negro, nadie habla de ello 💁‍♀️ #TCMS7 https://t.co/utBGASNipp — Club de Fans Nia 🌕 (@ClubdeFansDeNia) December 17, 2021

mi mayor temor cuando te confirmaron como concursante era el tema del blackface, confieso que me chocaba un poco ver el programa por eso. Súper contenta de que esta edición ya no sea así 🤍 lo estás haciendo genial y guapísimo con cada caracterización — lulu 🇺🇾 (@aestheticnoher) December 18, 2021