Alba Díaz, la hija de Vicky Martín, cambia de 'look' para lucir nuevo pelo durante las fiestas navideñas

Sumándose a la tendencia de este otoño e invierno 2021, Alba Díaz ha querido estrenarse con un nuevo color de pelo. Con una larga melena morena, completamente lisa y con la raya al medio, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz tiene listo su nuevo estilo para disfrutar de mejor manera la temporada de Navidad, y no ha dudado en compartir todo el proceso por su Instagram.

"¿Qué estaremos tramando?", dejaba abierta la pregunta por instastories. No es la primera vez que la influencer juega con su cabello para probar con otros colores, teniendo en cuenta su recorrido: ya ha jugado antes con el platino, tonos rosados y hasta un color lila. "Me encanta cambiar de pelo y, ojalá no se dañara, me lo cambiaría todos los días", reconocía a Woman en 2019.

Enseñando imágenes en blanco y negro y en pleno enjuague, Alba Díaz iba lanzando pistas sobre su nueva imagen. Y, citando a Omar Sánchez con La nueva escuela, "la rubia de ojos de colores" pasa a ser "una morena con tres cargadores", muy satisfecha con el resultado.

"No supero el color tan bonito que me han dejado", añadía, contenta. Y no ha tardado en publicar el antes y después de su pelo en un vídeo que ha colgado en su feed. "Hola, qué tal, ¡soy morena!", añadía, recibiendo elogios de numerosos compañeros y seguidores, como el caso de Jedet: "Preciosa, amiga".

El nuevo cambio de imagen, menos arriesgados que otros que haya podido realizar tiempo atrás, le da un aire a Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, quien suele mostrar también su media melena castaña alisada al aire.

La nueva imagen de Alba Díaz con el pelo moreno por sus 'instastories'. INSTAGRAM

Esta imagen ya la daba en la reciente gala de LOS40 Music Awards 2021, cuando sorprendía a sus seguidores apareciendo con una larga melena negra. A diferencia de lo que ha ocurrido con su reciente cambio, Alba Díaz aclaraba por aquel entonces que solo se trataba de algo temporal por el uso de un spray de color capilar que desapareció al lavarse.