'We will rock you', el musical, al 50% solo para los lectores de 20 Minutos

La voz única de su carismático y teatral cantante, una banda extraordinaria con un sueño en común y una música que ha conquistado al mundo. Estos ingredientes, junto a su trágico desenlace, convierten a Queen en una de las grandes leyendas del rock del siglo XX.

Tras el éxito mundial de la película Bohemian Rhapsody, la más taquillera en el año de su estreno, regresa a Madrid el musical 'We will rock you', producido por Brian May y Rober Taylor. Un reestreno muy esperado, tras 17 años después de su estreno en la capital española y haber sido interpretado en más de 15 países.

We will rock you, el musical

La historia está ambientada en un futuro distópico en el que la música ha sido prohibida. Killer Queen es la responsable de una sociedad en la que todos son iguales cualquier muestra de originalidad o creación artística es castigada. Pero existen algunos rebeldes que desafían la represión mientras esperan la llegada del Soñador, Galileo, un líder que hará posible el regreso de la música a través del rock y jugará un papel decisivo para restablecer la libertad.

El espectáculo incluye éxitos tan conocidos del grupo como We are the champions, I want to break free, Somebody to love, I want it all, Another one bites the dust, Bohemian rhapsody, o el propio We will rock you, y será coproducido por los propios miembros de la banda: Brian May y Roger Taylor.