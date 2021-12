José Luis Sanz: "Sevilla ni funciona ni sabe dónde va y eso tiene un culpable: Juan Espadas"

Lleva perfecta cuenta de los días que quedan para las elecciones municipales de 2023 (hoy, 524). Y está convencido de que es tiempo suficiente para "convencer" a los sevillanos de que, llegado el momento, depositen en la urna la papeleta con su nombre. El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, repasa con 20minutos.es el estado de la ciudad, la gestión de los últimos años y las recetas que este alcalde por excelencia de Tomares está dispuesto a aplicar si llega a la Plaza Nueva.

¿Qué supone para usted presentarse a la Alcaldía de Sevilla?

El reto político y personal más importante de mi vida y la ilusión de cualquier sevillano. Una de las cosas más bonitas en tu vida política, personal y profesional que te puede pasar es ser alcalde.

Viene de gobernar 14 años en Tomares con mayorías absolutas. ¿Le da eso más confianza o vértigo?

Lo que te da es experiencia de gestión. Si hay algo que sé que puedo aportar a la ciudad de Sevilla es mi experiencia en la gestión municipal. Hay que conocer ese entramado, esa maquinaria, esa Administración municipal sevillana, que es muy grande y compleja. Y yo lo que pudo aportar a esta ciudad es mi experiencia de gestión, que creo, sincera y humildemente, que no ha sido mala.

Pero habrá una gran diferencia entre un municipio y una capital.

No tiene nada que ver, evidentemente. Tomares es una ciudad con casi 30.000 habitantes y Sevilla tiene casi 700.000. Pero hay recetas que son comunes en cualquier ciudad, tenga el número de habitantes que tenga, y una de ellas es ese cuidado extremo que le dábamos en Tomares a los espacios públicos del municipio. Y a Sevilla le hace mucha falta también que se cuiden esos espacios, que están muy deteriorados.

¿Ha superado ya el PP de Sevilla las rencillas del congreso provincial?

JOSÉ LUIS SANZ Nacido en Sevilla, en 1968, es Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Casado y con dos hijos, ingresó en el PP en 1990 y, además de senador, ha sido alcalde de Tomares durante 14 años.

Siempre que hay dos candidaturas, se habla un poco más alto de la cuenta, es lo lógico que pasa en cualquier partido político, organización, asociación, hermandad, equipo de fútbol… Siempre que hay dos o más candidaturas, se hace más ruido de la cuenta. A día de hoy, el PP está dirigido por nuestra presidenta provincial, Virginia Pérez, que volvió a hacer una integración habiendo ganado el congreso provincial. Y lo que todos tenemos en este momento muy claro es que la prioridad del PP de Sevilla es, primero, que esta provincia tengo un peso muy especial y muy importante en que Juanma Moreno siga siendo presidenta de la Junta de Andalucía por el bien de todos los andaluces; segundo, por este orden, recuperar la capital de Andalucía para el PP; y tercero, que esta provincia contribuya muy decididamente a que Pablo Casado sea presidente del Gobierno.

¿Le ha dado algún consejo Beltrán Pérez o se lo ha pedido usted a él?

El mejor consejo que recibo de Beltrán Pérez es el trabajo que ha venido haciendo a lo largo de estos años. El trabajo que el grupo municipal, y él como portavoz, han hecho en unos momentos muy duros para el partido es el mejor ejemplo y el mejor consejo que me pueden dar. Espero recuperar la Alcaldía de la capital de Andalucía, pero evidentemente para mí, Beltrán Pérez ha sido un ejemplo de trabajo, esfuerzo y sacrificio.

¿Cuándo cree que serán finalmente las elecciones andaluzas?

Creo que el presidente de la Junta acierta queriendo agotar la legislatura, porque eso es estabilidad política y la estabilidad política es estabilidad económica y social. Y en esa idea que tiene el presidente de agotar la legislatura lo máximo posible, mi apuesta personal sería octubre aproximadamente, después de verano.

El PP no ha apoyado el Presupuesto municipal de Sevilla. Y en el Parlamento, Moreno afeó precisamente eso a la oposición, no apoyar lo que él llama el Presupuesto de la recuperación. ¿Los argumentos del PP regional no son válidos para el municipal?

Creo que no son dos situaciones comparables. El Gobierno de Juanma Moreno presenta unos presupuestos de la recuperación, y no porque se le haya querido dar ese nombre, es que son los que están consiguiendo que Andalucía crezca desde el punto de vista económico; cree empleo; que se haya vuelto a convertir en una comunidad atractiva para la inversión. Eso es lo que vienen consiguiendo los presupuestos que Moreno ha ido aprobando y que presentaba también este año. A nivel municipal, el señor Espadas nos presentaba unos presupuestos que han conseguido a lo largo de estos seis años que Sevilla sea hoy la ciudad que es, en la que en cada rincón se percibe que es una ciudad abandonada, dejada y donde el Gobierno municipal no está encima de ninguno de los grandes problemas. Son unos presupuestos que no han contemplado a lo largo de estos seis años un proyecto de ciudad definido. Está muy claro que Espadas lleva con la cabeza fuera de Sevilla no solo hace unos meses, sino desde hace ya algunos años. Creo que, tal y como tomó posesión en su segunda legislatura, al día siguiente estaba ya pensando que su salto era su candidatura a la Presidencia de la Junta. Sevilla lleva ya desgraciadamente casi tres años funcionando por inercia en manos de nadie.

José Luis Sanz, candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla. FERNANDO RUSO

¿Cómo valora a Antonio Muñoz como nuevo alcalde de la ciudad?

Me da igual que el candidato sea el señor Muñoz, el señor Cabrera, la señora Montero, el señor Rodríguez Gómez de Celis… Yo he empezado ya mi precampaña y estoy obsesionado por convencer en el menor tiempo posible al mayor número de sevillanos de que el proyecto político que presentaré será el mejor de los que presente ninguna otra fuerza política y que, además, con respecto a otros candidatos, me presento con una capacidad de gestión ya demostrada.

¿Le perjudica tener que hacer oposición desde fuera del Ayuntamiento?

No, porque me permite estar todavía más tiempo en la calle. Creo mucho en las campañas de calle, no en las campañas de marketing, ni de despacho ni de diseño, creo que lo mejor que tiene que hacer alguien que quiere ser alcalde de Sevilla es estar el mayor tiempo posible en la calle. Y el hecho de estar fuera de la corporación municipal me permite dedicarle mucho más tiempo a los sevillanos.

Si en 2023 gana las elecciones, pero sin mayoría suficiente, ¿a quién preferiría de socio?

Hay que aspirar a tener mayorías suficientes que den estabilidad política a los gobiernos. Aspiro a convencer a los sevillanos de que me otorguen una mayoría suficiente que me dé estabilidad. Yo intentaría formar un gobierno con el máximo consenso posible.

¿Puede definir con una palabra la gestión de Espadas al frente de la ciudad?

Mi palabra sería "nada". Mi frase sería "ni una mala palabra, ni una buena acción". Es verdad que es un alcalde que no ha generado grandes polémicas, pero es que no ha hecho absolutamente nada. Creo que Sevilla ha perdido seis años.

¿Y qué palabra o frase elegiría para definir el modelo de ciudad que usted propone?

Quiero, primero, que Sevilla funcione. Y luego que tenga un proyecto de ciudad. Pero lo fundamental es que Sevilla funcione.

¿Y cuál es ese proyecto de ciudad?

Hay que conseguir poner fin a la degradación de los espacios públicos, el abandono que se percibe en cualquier rincón de la ciudad. Reducir la brecha entre los barrios ricos, entre comillas, y los barrios más desfavorecidos de Sevilla. No podemos seguir permanentemente mirando hacia otro lado sin afrontar esa realidad. Y tercero, Sevilla tiene un déficit de infraestructuras muy importante que de una vez se tiene que corregir. Y para eso hace falta un alcalde reivindicativo, inconformista, que se plante o ante el Gobierno de la nación o ante la Junta de Andalucía. Eso es que Sevilla funcione. Evidentemente, a medio plazo le hace falta un proyecto de ciudad, que el alcalde Espadas en estos seis años no ha tenido tampoco.

¿Cree que Sevilla está en el lugar que le corresponde entre las grandes ciudades de España?

Rotundamente no. Sevilla ha perdido mucho peso con respecto a otras capitales españolas y andaluzas. Evidentemente, ahora mismo ha sido adelantada por València, Bilbao o Zaragoza. A mí me da mucha envidia sana ver cómo Málaga sí es una ciudad que funciona y que ha tenido un clarísimo proyecto de ciudad a lo largo de estos últimos años; y Sevilla ni funciona a día de hoy ni tiene un proyecto de ciudad ni sabe adónde va. Y eso tiene un culpable que se llama Juan Espadas.

Hablaba de infraestructuras. ¿Es la SE-40 una de las más importantes que necesita la ciudad?

Sí, será quizás una de las más importantes porque no solo afecta a Sevilla, sino a toda su área metropolitana, y porque en el futuro creará bolsas que se conviertan en motores económicos. Creo que Sevilla, tal y como pasen las Navidades, y yo voy a hacer todo lo posible, tiene que dar la batalla por los túneles de la SE-40. El puente no es una opción viable a estas alturas, pienso que el túnel es lo que solucionaría el paso de la SE-40 por debajo del río.

¿Tiene usted algún proyecto en mente por el que le gustaría ser recordado si es alcalde?

Estoy recibiendo muchas propuestas y muchas ideas, hablando con muchos vecinos, asociaciones, organizaciones, empresarios… Y no le quepa la menor duda de que dentro de unos meses presentaré algunos proyectos que serían clave para la ciudad de Sevilla.

Sanz conversa con una vecina en la Plaza de la Magdalena. FERNANDO RUSO

¿Cuántos barrios ha visitado ya?

Hemos dividido la ciudad en 42 zonas, en las que entran varios barrios, y ya he visitado 38. Mi prioridad es la calle, estar día a día escuchando a los sevillanos, que son los que plantean los problemas y son a los que hay que escuchar.

¿Y qué le están pidiendo los vecinos?

Se quejan fundamentalmente del abandono de la ciudad, de la suciedad que hay en cualquier calle. Si uno ve cómo está el centro, que se supone que es el reclamo turístico de la ciudad por excelencia, nos podemos imaginar cómo están el resto de barrios. Se quejan también de la inseguridad ciudadana, de que la Policía Local no está bien organizada; de que Tussam no funciona en condiciones, de que el autobús tarda mucho; se quejan del tráfico. En definitiva, se quejan de todos esos problemas que repercuten negativamente en el día a día del ciudadano. Y eso es lo que hace que Sevilla no funcione.

¿Cuál de todos esos problemas es más urgente atajar?

Hay un problema fundamental, que es la limpieza, la organización de Lipasam, que sí ha funcionado en otras épocas y que ahora no funciona porque no está bien dirigida. Y los problemas de movilidad. El señor Espadas no ha tenido una idea clara de cómo se solucionan los muchos problemas de movilidad que tiene nuestra ciudad. Solo hay que ver que ha tenido que llegar un Gobierno del PP, con Juanma Moreno, para que ponga en marcha de una vez la línea 3 del metro de Sevilla, que solucionará muchos de los problemas de movilidad que tiene la ciudad. Ha tenido que llegar un Gobierno del PP para que los problemas de movilidad se afronten, pero no desde el Ayuntamiento, sino desde la Junta de Andalucía.

Entonces, metro, tranvía ampliado y/o tranvibús.

Yo soy de metro. Creo que Sevilla se ha ido quedando atrás y va muchos años por detrás con respecto a otras capitales, como València. A Sevilla le hace falta una red de metro, no muy grande tampoco, pero le hace falta. Respecto al tranvía, pienso que los alcaldes no podemos estar llegando cada cuatro años a un Ayuntamiento revisando y rehaciendo todo lo que ha hecho el anterior. Si cuando yo sea alcalde, que creo que lo voy a ser, el proyecto de la ampliación del tranvía ha empezado, si puedo mejorar el proyecto lo mejoraré. Creo además que el modelo de tranvía por el que se ha apostado en Sevilla no es el adecuado para una capital como Sevilla, pero hay cosas que ya no tienen revisión posible. Y sobre el tranvibús, lo que hay que poner en marcha cuanto antes es la línea 2 del metro. Estamos hablando ya de un tranvibús y parece que hemos amortizado el debate de la línea 2, que soluciona los problemas que tiene Sevilla Este. Tenemos que poner ese debate sobre la mesa, no podemos meterlo en el cajón y guardarlo diez años más.

Algo que, por cierto, sucede mucho en Sevilla, proyectos atascados durante años.

Somos especialistas en eternizar los debates o en abrir debates que nunca llegan a nada. Por ejemplo, hemos dado la licencia de las Atarazanas después de veinte años. Creo que es una de las cosas a las que, cuando sea alcalde, hay que poner fin. Parte de esos problemas vienen dados porque en estos últimos seis años, Sevilla ha tenido a un Gobierno municipal indolente.

Si es usted alcalde, ¿derogará el Plan Respira o está de acuerdo con él?

¿Quién no está de acuerdo con todos esos planes que contemplen reducir el tráfico y las emisiones de CO₂ en los cascos históricos? Y con fomentar la peatonalización y el uso de la bicicleta. Lo que no se puede es empezar la casa por el tejado. Antes de implantar un Plan Respira, tenemos que empezar a incrementar las líneas de transporte público que llegan al Casco Histórico y, sobre todo, las plazas de aparcamiento, que hay un déficit muy importante. Entonces, cuando lo hayamos conseguido, se podrá aplicar sin ningún problema el Plan Respira.

José Luis Sanz, durante la entrevista con 20minutos. FERNANDO RUSO

¿Qué solución propone para acabar con el botellón en Sevilla?

El botellón es un problema de falta de planificación; de falta de alternativas, porque el Gobierno municipal ha dado pocas a toda esa franja de edad; y de un déficit muy importante que tiene esta ciudad en policías locales. Hay que reforzar la plantilla de la Policía Local y que trabaje más en esa planificación para evitar que el botellón se organice.

¿Cree que hay demasiados veladores en las aceras?

No todas las calles son iguales. Quizás hay muchos veladores en algunas y pocos en otras. Hay que ir analizando zona a zona y buscar un equilibrio con el vecino. En esta ciudad hay una industria principal, turismo y hostelería, y hay que cuidarla. Y buscar otras alternativas para que, cuando llegue una pandemia de este tipo, nuestra principal industria no se paralice. Pero de momento es la que tenemos.

¿Puede el turismo llegar a ser un problema para Sevilla?

Claro que puede llegar a serlo. Ya hay muchas zonas donde los vecinos ponen de manifiesto que es un problema. Por eso no se puede hablar de toda la ciudad en su conjunto. Es un problema que habría que analizar zona a zona. Y en algunas, como Casco Antiguo y Mateos Gago, quizás harían falta planes especiales que potencien ese equilibrio entre el vecino y el turista. Sevilla tiene que ser no solo una ciudad para visitar, sino también para vivir y trabajar.

Pero para trabajar hacen falta más empresas e industria.

Para eso hace falta que esta ciudad sea atractiva para la inversión. Cuando aquí nos dedicamos a aburrir a los que quieren invertir en Sevilla, cuando a un señor quiere hacer una inversión de tantos millones de euros tardamos dos años en contestarle, así no conseguiremos que Sevilla sea esa ciudad atractiva para la inversión.

Hablemos de tradiciones. ¿Tiene usted algún modelo concreto de Semana Santa y de Feria o está de acuerdo con los que hay?

Creo que las cosas que funcionan no hay que tocarlas. La ampliación de la Feria la hemos vivido solo tres años y, si ahora cuando la retomemos sigue funcionando, no soy partidario de tocarla. Y en Semana Santa, creo que hay que ir siempre de la mano del Consejo de Hermandades y Cofradías y de nuestras hermandades, que son las que saben, y si hay que hacer algún cambio o matización, se hará, pero en principio no.

¿Es usted más cofrade o feriante?

Quizás más cofrade, porque mis primeros recuerdos son de Semana Santa, de llevarme mi madre a comprar el capirote y de salir de la mano de mi abuelo con el chupe puesto en La Candelaria, porque en San Isidoro tan chico no se podía salir. La Feria la conocí ya mucho más tarde.

¿Y de fútbol?

Soy sevillista, pero creo que Sevilla tiene la suerte de tener dos grandes equipos en la Liga y de tener dos grandes equipos que son escaparate en Europa afortunadamente, y que venden Sevilla en Europa y en el mundo.