Pirineus catalans: parada obligada a l'hivern

Els Pirineus de Catalunya constitueixen nuclis molt importants de concentració de visitants que ofereixen incomptables possibilitats ofereixen incomptables possibilitats de lleure per gaudir de l'hivern. Unes destinacions de muntanya que, conscients que poden tornar a ser els espais ideals per gaudir d’una escapada lúdica de retrobament en plena natura, estan facilitant ara més que mai.

El Pirineu de Catalunya i el seu entorn territorial a l'hivern, ofereixen propostes de lleure i culturals a banda de la pràctica dels esports de neu, de gran valor turístic. Combinar les activitats de neu a les destinacions amb una extensa oferta derivada de la gran riquesa natural, cultural, gastronòmica i turística pirinenca suposa la combinació perfecta perquè els visitants gaudeixen al màxim gaudeixen al màxim de les comarques de neu catalanes.

Tanmateix, aquestes destinacions de primer nivell internacional ofereixen un ampli ventall d’activitats relacionades amb la neu i l'esport, així com d'altres activitats molt diverses i molt familiars.

Dues grans comarques amb molta riquesa, Berguedà i Cerdanya

Paissatge de La Cerdanya. FGC

A la zona del Parc Natural del Cadí - Moixeró es troben dues comarques que a l'hivern es converteixen en destinacions excel·lents per gaudir del fred, la Cerdanya i el Berguedà. Dos espais territorials que desprenen bellesa, cultura i patrimoni a cada cantonada i que donada la seva proximitat amb grans nuclis de població com Barcelona, es converteixen en el destí ideal a l'hivern.

El territori on conflueixen les comarques de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès, és un espai idoni per als amants de l’esquí, ja que s'hi troben les estacions de muntanya de La Molina i Masella, passant pel domini de Tot Nòrdic, el turisme de neu ofereix possibilitats per a tots els gustos.

Destacar que el conjunt La Molina i Masella, representen el domini més gran del Pirineu català en esports de neu amb fins a 145 quilòmetres esquiables. A banda de l'esquí, aquestes dues comarques també es poden descobrir a través d'altres propostes esportives com recorreguts d'esquí de muntanya o raquetes de neu. Altres activitats que es poden fer a la Cerdanya són el passeig en telecabina que es desplaça fins al cim de la Tossa d’Alp -a 2.500 metres d’altura- des d’on podem contemplar el paisatge on conflueixen les comarques de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès gràcies al seu espectacular mirador en 360º. S’hi celebren sopars d’alçada a Costa Rasa i al Niu de l’Àliga, amb el posterior descens nocturn.

Les estacions d’esquí nòrdic de Guils Fontanera, Lles i Aransa són la porta d’entrada a una gran aventura. Referents en la pràctica de l’esquí de fons.

El Ripollès i les seves ‘joies’

Parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. FGC

El Ripollès és el bressol de l’excursionisme català amb una gran tradició excursionista i muntanyenca. Es poden fer agradables caminades familiars de gran bellesa, o realitzar excursions de llarga durada amb més dificultat tècnica. En aquest sentit, una proposta immillorable és caminar per ITINERANNIA, una xarxa de senders senyalitzats de més de 2.500 km entre les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, que recupera els antics camins històrics entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava.

Amb una extensió de 14.750 hectàrees, el Parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser es troba entre els municipis de Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Pardines, Vilallonga de Ter, Setcases i Molló i a banda de les capçaleres d’aquests dos rius també incorpora alguns àmbits de l’Espai d’Interès Natural com la Serra Cavallera, la Serra de Montgrony i les obagues de la Vall del Rigard.

Més enllá d'una natura esplendorosa, el Ripollès també destaca pels gairebé 100 monuments d'art romànic dels Pirineus repartits entre els 19 pobles de la comarca, que representa una de les concentracions més grans d’art romànic d’Europa que tenim al nostre avast. D’entre tota l’oferta arquitectònica, en destaquen tres grans monestirs: el Conjunt Monàstic de Ripoll, El Monestir de Sant Joan de les Abadesses, Monestir de Sant Pere de Camprodon.

El fet que només es pugui accedir a través del Tren Cremallera ja la converteix en la primera gran experiència de l'estació de muntanya de Vall de Núria. Enguany el mitjà de transport celebra el 90è aniversari, i des d’aleshores es manté com l’únic per accedir a l’estació de muntanya.

Com a novetat, a partir d’aquest hivern, amb la compra del bitllet de Cremallera s’inclourà el viatge per al Telefèric Coma del Clot que permetrà als visitants gaudir d’una experiència completa amb vistes privilegiades des del Pic de l’Àliga.

D’altra banda, al Ripollès també s'hi troba Vallter, l'estació de muntanya més mediterrània dels Pirineus que s’ubica en el circ d’origen glacial de Morens-Ull de Ter. Amb el seu cim a 2.535 metres d’altitud, en dies clars s’arriba a veure la Costa Brava. Es tracta d’una estació acollidora on gaudir de la neu durant tot l’hivern.

El Pallars, finestra del Parc Natural de l’Alt Pirineu

Mirador del Pic de l'Orri. FGC

La zona del Pallars està envoltada pel Parc Natural de l’Alt Pirineu, un espai d'alta muntanya on meravellar-se de l'autèntica alta muntanya, des dels paisatges més hivernals gràcies als frondosos boscos de pi negre plens de neu fins als petits pobles on assaborir una bona gastronomia i descobrir el patrimoni cultural.

Però a banda de la neu el Pallars esdevé el paradís de l’aigua: en el riu Noguera Pallaresa es poden practicar tota mena d'esports en aigües braves i tranquil·les. Enguany l’estació estrena un aparcament a la cota 2000 que ajudarà a descongestionar els accessos.

El Pallars també es pot descobrir a partir de la seva gran oferta lúdica, com per exemple a través de les estacions de muntanya d'Espot i Port Ainé. Les pistes d'Espot es troben entre muntanyes de més de 3.000 metres on les persones usuàries esquien o surfejant en un paisatge de plena natura alpina i pel que fa a Port Ainé, es considera una de les estacions de muntanya amb més qualitat de neu de Catalunya gràcies a la seva ubicació, tota una oportunitat per gaudir de l'hivern fent esport en mig de la natura.

Ben a prop també hi ha el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els frondosos boscos de pi negre, que junt amb les magnífiques vistes a les muntanyes, de més de 3.000 metres d’altitud, et transporten a la natura alpina més abrupta.

Riquesa natural i patrimoni cultural

Vall de Bohí FGC

Al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici podem gaudir de l'autèntica natura, que junt amb les magnífiques vistes a les muntanyes, de més de 3.000 metres d’altitud, et transporten a la immensitat de la natura alpina.

Un dels grans atractius turístics i culturals d’aquest territori són les esglésies romàniques de la Vall de Boí, el millor exemple d’art romànic català i de la riquesa cultural pirinenca. Són de visita obligada el grup de vuit esglésies i una ermita certificades com a Patrimoni de la Humanitat.

Situada a la Vall d'Aran, Baqueira Beret, és l’estació que ofereix el domini esquiable més gran de l’Estat espanyol amb més de 155 quilòmetres esquiables. Aquest any ha preparat noves pistes i més serveis per millorar l’experiència dels visitants que gaudiran d'un entorn privilegiat. Aquest hivern tan especial, esquiadors i snowboarders gaudiran d'un nou telecadira amb una capacitat de 2.400 esquiadors: Clòt der Os, un desembragable de sis places redibuixa la zona de debutants de Beret i millorar la connexió amb el telecadira de Dossau.

Per altra banda, i amb el sostre del Puig Falcó a 2.751 metres, Boí Taüll és l’estació més alta de tot el Pirineu i el punt esquiable més alt de tot Catalunya. Els seus 42 traçats repartits en 45 quilòmetres de pistes són les delícies les delícies de tots els esquiadors i snowboarders. Boí Taüll també és coneguda pels seus excel·lents forapistes, on destaquen els itineraris de Ginebrell en direcció a Durro o el de la vall de Moró.

A més, cal destacar que aquesta estació acollirà la celebració dels Campionats Europeus d’Esquí de Muntanya del 8 al 13 de febrer, les proves més importants del calendari internacional d’esquí de muntanya. És recomanable que en cas que es vulguin visitar forapistes es contractin els serveis de professionals que puguin orientar-nos per gaudir amb seguretat de la natura.

L’esquí de muntanya, de fet, et permetrà fer esport, descobrir el territori i gaudir d’un entorn únic. Així, podràs viure aquesta experiència des d’una perspectiva completament nova.

I com no, d’obligada visita és el famós romànic de la Vall de Boí, que en un espai molt reduït concentra un nombre elevat d’esglésies d’aquest estil arquitectònic, declarades patrimoni de la humanitat per la UNESCO, destacant en especial les de Sant Climent i Santa Maria de Taüll i Sant Joan de Boí.

El Solsonès

Cal destacar Solsona com una ciutat amb un patrimoni culturalment ric, amb visites guiades al nucli històric de la ciutat que inclouen la catedral, el palau Episcopal i les restes de les antigues muralles. Al Solsonès s'hi troba l'estació de muntanya de Port del Compte, una destinació per gaudir de l'hivern amb les seves magnífiques pistes d'esquí'

A banda de la pràctica de l’esquí convencional, l’incomparable marc paisatgístic i natural de la zona fa que les rutes amb raquetes de neu sigui l’altre gran atractiu de Port del Comte, amb 5 recorreguts per poder dur a terme aquesta pràctica esportiva dins de la mateixa muntanya de manera segura i sense trepitjar les pistes d’esquí.

A banda de la seva oferta de neu força familiar, poder passejar pel nucli antic de Solsona i el seu conjunt monumental, amb una riquesa arquitectònica i un patrimoni cultural envejables, és sempre un privilegi per als visitants.