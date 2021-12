Cvirus.- Puig sobre l'actitud del professor d'un col·legi de Torrent investigat: "Cal aïllar als negacionistes"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assenyalat aquest dijous sobre l'actitud del professor de Torrent (València) que està sent investigat per presumptament aprofitar que havia d'entregar al seu alumnat l'autorització per a la vacunació antiCovid per a afegir un altre escrit amb una explicació sobre suposats efectes negatius "fatals" dels sèrums per als menors que "cal aïllar als negacionistes".

Puig ha realitzat aquestes declaracions a Castelló després de presentar el projecte definitiu de rehabilitació de l'edifici Borrull en ser preguntat sobre aquest tema.

"Em pareix molt greu, és una actitud incívica, que va en contra de l'interés general, que no té a veure amb els principis que sustenten l'educació i és lamentable", ha assenyalat el cap del Consell, qui creu que el que cal fer és "aïllar als negacionistes, que tenen dret a pensar, però no a transmetre una informació que no és certa, que no és científica".