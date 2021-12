Puig sobre la actitud del profesor de un colegio de Torrent investigado: "Hay que aislar a los negacionistas"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado este jueves sobre la actitud del profesor de Torrent (Valencia) que está siendo investigado por presuntamente aprovechar que tenía que entregar a su alumnado la autorización para la vacunación antiCovid para añadir otro escrito con una explicación sobre supuestos efectos negativos "fatales" de los sueros para los menores que "hay que aislar a los negacionistas".

Puig ha realizado estas declaraciones en Castelló tras presentar el proyecto definitivo de rehabilitación del edificio Borrull al ser preguntado al respecto.

"Me parece muy grave, es una actitud incívica, que va en contra del interés general, que no tiene que ver con los principios que sustentan la educación y es lamentable", ha señalado el jefe del Consell, quien cree que lo que hay que hacer es "aislar a los negacionistas, que tienen derecho a pensar, pero no a transmitir una información que no es cierta, que no es científica".