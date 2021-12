'Sálvame' asegura que Rocío Carrasco no ha cobrado por 'El último viaje de Rocío'

El último viaje de Rocío sigue trayendo la polémica a Mediaset. Hay gente que se ha posicionado a favor del especial, destacando el bonito homenaje dedicado a la artista Rocío Jurado. Pero por otro lado ha habido quienes se han colocado en contra del programa. Entre ellos, Gloria Camila, que criticó con dureza a Rocío Carrasco.

"Yo no sé, a lo mejor me cuelo y me echo un montón de haters encima pero aquí la única que está cobrando es mi hermana por hacer este homenaje, por que estoy segura de que si no cobrase a lo mejor estos contenedores no se abrirían. Vamos a dejar hablar del haber ido o no haber ido porque eso no significa querer menos o querer más", dijo Gloria Camila en el programa Ya son las ocho.

Pero Sálvame ha querido zanjar la polémica que ha alimentado Gloria Camila, y ha tenido que ser Jorge Javier Vázquez el que salga al paso y en defensa de Rocío Carrasco.

-Jorge Javier: “Rocío Carrasco no cobró absolutamente nada por el homenaje a su madre” #yoveosalvame #APOYOROCIO15D pic.twitter.com/IMeaR4Z8ru — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 15, 2021

"Por el homenaje de El último viaje de Rocío, ella no ha cobrado ni un duro" ha sentenciado con contundencia. Kiko Hernández también ha querido responder a Gloria Camila. "Y si hubiera cobrado... ¿qué?" ha espetado con fiereza.