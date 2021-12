Dani Martín tiene nueva novia: la 'influencer' Meriloves

Se encuentra en un momento en el que quiere sentar la cabeza, que cada nueva pareja no sea solo un preámbulo antes de engrosar su conocida larga lista de exnovias. De ahí que las cosas estén marchando con calma entre ambos. Es decir, entre Dani Martín y la última mujer que se ha hecho hueco en su corazón: María Partida Manrique, más conocida por su nombre de influencer, Meriloves.

Tal y como relata en exclusiva Diez Minutos, si el cantante de 44 años relataba en octubre que estaba preparado para encontrar una compañera de vida, ha sido dicho y hecho: está enamorado desde hace tres meses de esta instagrammer a la que saca algo más de una década (ella tiene 33 años) y con la que ya ha sido captado paseando por la noche de Madrid.

Se conocieron gracias a otra importante influencer española, María Pombo, y a su marido, Pablo Castellano, amigo de la infancia del artista. Fue en una comida y ahora ambos están haciendo todo lo posible por cuadrar agendas, toda vez que él se encuentra de gira con su nuevo álbum, No, no vuelve. Tal y como explica la citada publicación, siempre que el trabajo se lo permite, salen a comer o a cenar con amigos por la capital y, por ahora, un par de citas ya han acabado marchándose los dos a casa del que fuera vocalista de El canto del loco.

Ella no es una desconocida para el gran público, dado que tiene más de 85.000 seguidores en redes y ha salido en publicaciones con otras importantes influencer. Estudió y es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales. Es divorciada, dado que se casó en 2018 con un futbolista gallego, Pedro Mosquera, y se separaron dos años después.

Fruto de esta unión nació su hija, de quien no ha trascendido el nombre, y que, según la mencionada revista, Dani aún no conoce, dado que aún quieren ir paso a paso. Eso sí, el círculo de Meriloves sí que es consciente de lo feliz que está ahora mismo la joven. Además, no hay que olvidar que recientemente, Dani Martín admitía ante Ibai Llanos que le encantaría tener hijos: "Sería muy enriquecedor tener una experiencia así, pero... ¿Quién me aguanta a mí?".