Roberto Leal se 'indigna' con Orestes y le 'despide' de 'Pasapalabra'

Si La Silla Azul es la prueba de la tensión, El Rosco es la de la emoción y La Pista Musical, la de la diversión. Pero este martes logró provocar otra sensación a Roberto Leal tras un comentario de Orestes antes de comenzar la prueba de Pasapalabra.

"Año de la canción, 1996", afirmó el conductor del programa de Antena 3, inmediatamente, el burgalés exclamó: "¡Uy, mi año! Hago ahora 25 años". Leal le preguntó: "¿Tú naciste en el 96?", y exclamó 'indignado': "¡Despedido! 25 años ¡Madre mía...!".

Orestes y Jamie, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

Tras las risas que provocaron los comentarios del concursante y presentador, Leal comenzó la prueba: "Por cinco segundos... ¡Música!". Orestes fue más rápido que Jaime y apretó el pulsador en primer lugar.

Tras bailar un poco, el burgalés respondió que "esta canción la he oído mil veces", pero no supo adivinarla. El rebote cayó del lado del onubense, que señaló que "el título no lo sé...".

Pero tarareó lo suficiente del tema Lovefool de la banda sueca The Cardigans para llevarse los cinco segundos de la prueba y acumularlos para la prueba final del concurso: "Me dice Miguel, nuestro director, que es la respuesta correcta", afirmó el presentador.

En El Rosco, ninguno de los dos se llevó el bote con 436.000 euros, pero Jaime fue el ganador del día, ya que acertó 21 letras y falló dos, mientras que Orestes resolvió las mismas, pero erró cuatro, por lo que disputará La Silla Azul el próximo miércoles.