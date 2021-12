Perfil del autor del tiroteo en Tarragona: ex trabajador de seguridad, con manejo de armas y un posible trastorno mental

Un hombre ha provocado un tiroteo en la mañana de este martes en la empresa de seguridad en la que trabajaba en el centro de Tarragona. Se trata de Securitas, situada al número 4 de la plaza General Prim, según han informado los Mossos.

Después del tiroteo, sobre las 11.17 horas, los servicios de emergencia han evacuado a uno de los tres heridos al hospital. Uno de ellos se encuentra en estado crítico, otro en estado grave y. una mujer también tiene heridas de gravedad.

🔴 Este es el exvigilante de Securitas que ha abierto fuego contra tres de sus excompañeros y ha herido a un mosso en la huida. La policía le sigue buscando. ‼️ Ya había amenazado a varios empleados con cometer una acción así. Os lo contamos todo esta tarde en @cuatroaldia. pic.twitter.com/pX5snmAuAW — Elena, un placer (@elenagodessart) December 14, 2021

En Twitter se ha difundido una posible fotografía del autor de los disparos, aunque los Mossos d'Esquadra no han querido confirmar si esta fotografía pertenece o no al autor del tiroteo, ya que no han sido las autoridades quienes la han difundido, según ha podido saber 20Minutos.

En la descripción que manejan los cuerpos de seguridad, el hombre tiene entre 40 y 45 años, una estatura de 1,80 m. y complexión gruesa. Las autoridades alertan de que podría tener un trastorno mental.

Desde de la investigación, han admitido que el ex vigilante de seguridad tiene conocimientos de armas, sabe disparar y es extremadamente peligroso.

Atrincherado por los Mossos

Agentes de los Mossos d'Esquadra han localizado, al mediodía de este martes, atrincherado en una casa en las afueras de Riudoms (Tarragona) al presunto autor del tiroteo.

El autor del tiroteo en Tarragona. 20Minutos

Fuentes de la policía catalana han informado de que el autor de los hechos se encuentra en la casa, "rodeado a la espera de ver si se entrega".

Los agentes han recomendado a la población no acercarse al dispositivo policial para garantizar la seguridad de las personas y de los agentes que están trabajando, ya que podría portar armas al tener licencia por ser ex trabajador de seguridad.

Finalmente, los agentes han abatido al hombre en la vivienda donde se escondía.

Ha herido a un agente en su fuga

El hombre llegaba esta mañana a la céntrica empresa y, después de herir a tres excompañeros suyos, ha emprendido su fuga.

En un control en la ciudad de Reus, a unos 15km de Tarragona, ha herido con varios disparos en el brazo a un agente en un control. El agente ha sido trasladado al hospital en un helicóptero medicalizado.

Las autoridades han difundido que el hombre viaja en un Citroën Xsara con matrícula 0795CBC.