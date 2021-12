Oltra preveu aconseguir en 2022 més de 16.000 places concertades amb 8.200 en llocs "estables i ben remunerats"

Així ho ha avançat aquest dimarts en la constitució de la Taula d'Acció Concertada al costat de representants de la patronal, entitats del tercer sector i sindicats de tots els àmbits de l'atenció social, un òrgan que era "una reivindicació de fa més de 20 anys", informa la Generalitat.

Oltra ha destacat que el sistema de concert social, impulsat pel govern valencià des de 2018, genera un lloc de treball per cada dos atesos. Un model que ha lligat amb l'economia de les "tres C" (cuidar, curar i criar) com "un potent motor econòmic que genera llocs de treball de qualitat i dignes".

En concret, en la taula participen membres de la Federació Empresarial FEAD, Cermi-CV i Copava en representació del sector de la diversitat funcional, amb l'Associació Professional d'Institucions de Menors (Apime) i la Federació Protecció i Justícia Juvenil (FEPJJ) pel sector de la infància i adolescència.

També formen part la Federació d'Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer (Fevafa) i LARES en representació de les persones majors, les entitats ACCEM-CV, Fundació Elche Acoge i Organización de Asociaciones de Acción e Intervención (OEISS) per part de les entitats d'inclusió social, així com els sindicats UGT i CCOO.

El govern del Botànic va iniciar el concert social en 2018, amb 7.132 places concertades en l'àmbit de la diversitat funcional, a les quals es van ser incorporant altres destinades a l'atenció a majors, infància i adolescències, i en 2021 en matèria d'inclusió social.

En 2022 està previst aconseguir fins el 16.067 places concertades, de les quals 9.145 seran per a l'atenció a la diversitat funcional, 2.193 per a majors, 3.490 per a infància i adolescència i 450 per a l'atenció a la inclusió social, més del doble que fa cinc anys i amb l'estimació de generar 8.338 llocs de treball.

"Significa que per cada dos persones ateses hi ha una persona treballadora, amb el que cobrim dos aspectes molt importants: d'una banda, l'atenció a través d'un sistema propi d'una societat que cuida a les persones amb vulnerabilitat, i per un altre, la creació de llocs de treball, la qual cosa converteix el sector dels servicis socials en un motor de creixement econòmic".

Així ha advocat Oltra per seguir avançant i la dignificació dels salaris, de manera que "una persona del grup A, que siga per exemple psicòloga, arribe a tindre una nòmina mensual de 2.579 euros al mes o una persona cuidadora, auxiliar, tinga un salari de 1.300 euros al mes".

En el cas del personal del grup B, com un treballador social o un educador, el salari seria de 1.992 euros mensuals, 1.635 en el grup C on figuren els tècnics d'integració social.