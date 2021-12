Av.- L'Audiència arxiva la causa del 'pitufeo' per a 13 exregidors i assessors de l'etapa de Barberá

D'aquesta manera, la sala estima el recurs d'apel·lació interposat per aquestes 13 persones contra l'acte del passat mes d'octubre pel qual el jutge del Jutjat d'Instrucció número 18 de València, que instrueix el cas Taula, va processar a mig centenar de persones (49) entre regidors i assessors del grup municipal 'popular' en l'Ajuntament per un delicte de blanqueig, en el conegut com 'pitufeo' o peça A, en les eleccions municipals de 2015.

Amb aquesta decisió, contra la qual no cap recurs, el tribunal sobreseu provisionalment la causa per als exedils María Jesús Puchalt; Francisco Lledó; Vicente Igual; Lourdes Bernal; Félix Crespo i Beatriz Simón, i els assessors María Dolores Cubells; Juan Pedro Gómez Cerón; Ignacio Pou Santonja; José Navarro; Andrés Rodríguez Guisado i Manuel Mas.

Per als magistrats, segons l'acte consultat per Europa Press, "posa en relleu l'encreuament d'indicis de diferent signe en relació amb la constatació provisional dels elements objectius del tipus penal, de cap manera pot sostindre's més enllà de l'espai de la mera sospita, que els apel·lants van rebre els diners bruts proposats i van consumar amb aquesta acció l'injust típic característic del delicte imputat".

L'operativa de blanqueig atribuïda pel jutge instructor consistia a ingressar per part dels processaments en la causa 1.000 euros com a donatiu en el compte que gestionava la que era secretària del grup municipal, Mari Carmen García Fuster, que presumptament els eren retornats amb dos bitllets de 500 euros, procedents de diner negre suposadament "recaptat" pel qual fóra vicealcalde i mà dreta de Barberá, Alfonso Grau, que d'aquesta forma quedava blanquejat.

