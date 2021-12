La iluminación navideña colocada en las ciudades de nuestro país supone un gran alboroto por la contaminación lumínica o el gasto en electricidad. Sin embargo, en el caso de Granada, los más devotos se han quejado de que el ayuntamiento ha colocado unas luces con forma de cruces invertidas.

"¿Son estrellas que caen o cruces satánicas?", informaba el equipo de El programa de Ana Rosa mientras se emitían las imágenes de una manifestación celebrada en la ciudad andaluza. En la concentración, los asistentes han acudido con crucifijos en la mano y, al grito de "No a las cruces satánicas", han pedido la dimisión del alcalde.

"No tienen que entender que ahí hay algún signo satánico o falta de respeto. Es buscar donde no hay", explicó Paco Cuenca, alcalde de la ciudad. Además, se trata de un alumbrado que también cuelga en otras localidades en las que no se ha despertado tanto alboroto.

Unas protestas a las que se ha sumado Vox, cuya portavoz, Macarena Olona, escribió en su cuenta de Twitter: "Pensaba disfrutar con mi pequeño enseñándole la iluminación navideña de las calles de Granada, pero no voy a llevarle porque pasaría mucho miedo". Pese a todas las críticas, la Asociación de Satanistas de España no ve en las luces al demonio.

Plaza del @aytogr. Pensaba disfrutar con mi pequeño enseñándole la iluminación navideña de las calles de #Granada. Pero no voy a llevarle porque pasaría miedo. Se ha decidido llenarlas de cruces invertidas. Los sueños de los niños deberían ser sagrados. — Macarena Olona (@Macarena_Olona) December 10, 2021

"Cuando uno sale a protestar porque ve cruces invertidas en las luces de Navidad es porque en el resto de su vida todo va bien. Esto es la segunda edición de 'Manuela Carmena, no te lo perdonaré'. Es un argumento que no tiene fin. Son cruces invertidas o si son estrellas es que las utilizan los ninjas", ha explicado el periodista Dani Montero.

Por su parte, el psiquiatra José Miguel Gaona, ha apuntado: "Observo una excesiva sensibilidad con este tipo de cosas, pero no por los que han protestado, sino por los otros. Por ejemplo, calificar esto, en algunos periódicos de 'delirantes quejas'. Yo recuerdo cuando no quemaron ciertas fallas y nadie hablaba de delirantes quejas. Parece que hay mucha gente que está traumatizada con la religión católica. Este 'pollo' no se arma con otro tipo de religiones".