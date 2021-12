UP veu marge per a negociar el pressupost d'À Punt mentre PSPV i Compromís insistixen a donar 12 milions a productores

Així ho han traslladat representants dels tres grups després de la junta de síndics a Les Corts, a una setmana de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2022. Finalment, la votació es durà a terme íntegrament en la jornada del dimecres 22 després del debat en ple del dilluns i el dimarts.

Com a portaveu adjunta d'UP, Estefania Blanes ha confiat que hi ha "marge per a negociar fins demà", quan es debat la seua esmena en solitari en la comissió de Pressupostos, "i fins i tot fins al ple" de la setmana vinent. "No ens tanquem a l'acord", ha recalcat, i ha defès que els 12 milions que demanen els seus socis són "coincidents en part" amb la postura del seu grup.

Açò sí, Blanes (Esquerra Unida) ha insistit que el pressupost d'À Punt ha de créixer en "almenys" 17 milions i "no per capritx", sinó per a complir amb el requisit que supose el 0,3% dels comptes de la Generalitat com estableix la llei de creació de la radiotelevisió, i així reforçar el sou del personal de la casa.

De Compromís, el seu síndic, Fran Ferri, ha recordat que en la coalició sempre han estat a favor d'augmentar el pressupost, en considerar que "no només és la televisió pública valenciana, sinó també un motor d'ocupació", per la qual cosa ha promès que continuaran "treballant perquè siga possible".

Però ha defès que la proposta que van consensuar amb els socialistes -12 milions per a les productores que emeten en la corporació- era "la que major consens podia generar i la que la televisió posava en el seu pressupost". "Era el punt de trobada entre els socis i fins i tot amb l'oposició", ha asseverat, i ha confiat que tire avant per a evitar "posar en risc" el sector.

"Açò no és una subhasta", ha abundat en el seu torn el portaveu del PSPV, Manolo Mata, qui també ha augurat que aquesta esmena s'aprovarà i À Punt "enguany estarà molt bé pressupostàriament".

És més, ha fet notar que defendre a aquesta cadena "no és una competència" i que "un no és més d'esquerres que un altre per donar-li un milió més". "És qüestió de serietat, i nosaltres l'hem exercida", ha agregat, i ha ressaltat el creixement progressiu de l'audiència i la "sensibilitat" dels valencians amb la seua radiotelevisió.

VOTACIONS EN UN ÚNIC DIA

Sobre el gruix dels pressupostos, Mata ha justificat la decisió de deixar totes les votacions per al dimecres perquè "ja s'ha produït algun contagi de covid" a Les Corts i açò pot complicar el vot telemàtic.

Entre l'oposició, la síndica de Cs, Ruth Merino, ha avançat que el seu grup tornarà a presentar en ple la seua esmena per a "frenar" la pujada salarial del 2% en els integrants de la Generalitat, després de ser rebutjada en comissió gràcies a la majoria del Botànic.