València acollirà al febrer el II Congrés Autonòmic per a Persones amb Càncer i Familiars

"La situació sociosanitària que ha provocat la Covid-19 ha aombrat altres malalties, com el càncer, i les necessitats de pacients i familiars en el procés de malaltia. Per a tornar a visibilitzar aquesta patologia i les seues implicacions, la jornada abordarà aspectes relacionats amb la prevenció del càncer, el suport i acompanyament a les persones afectades i els avanços en investigació", ha explicat Tomás Trénor, president autonòmic de l'Associació a la Comunitat Valenciana.

En concret, el congrés posarà damunt la taula temes que solen ser "tabú" o quedar "en un segon pla" com les cures pal·liatives, la sexualitat en els pacients amb càncer o com canvia la vida per als supervivents. Un altre dels objectius és "aportar coneixement i informació veraç sobre la patologia, desmuntant rumors i notícies falses que es generen entorn a la malaltia i divulgant els nous avanços científics que permeten millorar les xifres de supervivència".

La jornada també serà un punt de trobada i formació entre persones afectades pel càncer i oferirà activitats satèl·lit d'interés compartit. Aprendre a gestionar les emocions o el dolor, adaptar l'exercici físic a la malaltia o enfrontar-se als tractaments (quimioteràpia, radioteràpia o hormonoterapia) o una laringectomia o prostatectomia són alguns dels tallers plantejats per a pacients i familiars.

La inscripció al congrés, que es podrà seguir també deforma telemàtica, i als tallers és totalment gratuïta i es poden fer a través del web congresocontraelcancercv.es