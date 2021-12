Madonna y el rapero 50 Cent se enzarzan en una guerra de insultos: "Bruja Mala", "Celoso", "Misógino"...

Intentar jugársela a Madonna, quien lleva en la cumbre desde antes de que muchos nacieran, es tirar demasiado alto. Porque se las sabe todas y porque tiene recursos para devolver cualquier insulto que reciba. El último que lo ha comprobado ha sido el rapero 50 Cent, a quien ni pedir perdón le ha valido ante la Reina del Pop, que no solo no ha aceptado sus disculpas sino que le ha terminado tachando de "misógino".

Todo empezó cuando la autora de éxitos como La isla bonita o Like a prayer subió a las redes unas incendiarias fotografías, muy sensuales, en las que no solo no le importaba mostrarse en todo su esplendor, teniendo que taparse los pezones en alguna que otra por la censura de Instagram, sino haciendo un alegato sobre cómo esta sexualización solo afectaba a las mujeres.

Aunque fueron muchos y, sobre todo, muchas quienes aplaudieron sus palabras y la sesión fotográfica, no fue así para 50 Cent. El rapero consideró que era el momento de reírse de Madonna y tildó la última de las instantáneas, en las que la diva aparece, con medias y tacones, debajo de la cama, como "la Bruja Mala del Oeste", archiconocido personaje de El mago de Oz que acaba aplastado por la casa de Dorothy.

Por si no fuera poco, él siguió a lo suyo y continuó con los insultos, esta vez centrándose en la edad de Madonna. "Ahí está Madonna, en una cama e intentando hacer Like a Virgin a los 63 tacos", escribió con un tono reconociblemente burlón, donde además animaba a sus seguidores a crear el Like a virgin challenge, un reto de fotografiarse en pompa debajo de algún objeto cotidiano. Pero más que las risas lo que despertó fue la ira de los fans de la artista, que con muchísima celeridad le hicieron ver lo inútil de sus comentarios, que borró poco después.

50 Cent apologizes to Madonna after mocking her Instagram photos:



“I hope you accept my apology” pic.twitter.com/rqxrFXI8Y0 — Pop Crave (@PopCrave) December 5, 2021

Pero ya era tarde: habían llegado a oídos de Madonna y esta no dudó en responder con contundencia subiendo una foto de los dos juntos hace unos años y tildándole de "celoso". "Y aquí está 50 Cent tratando de ser mi amigo. ¡Y ahora vas y decides hablar mal de mí! Sospecho que estás tratando de llamar la atención para levantar un poco tu carrera humillando a otros en redes sociales. Pero esa es la decisión menos acertada que podrías tomar, como artista y como persona adulta", afirmó Madonna.

Obviamente, el rapero rápidamente pidió perdón. "Debo haber herido los sentimientos de Madonna y ella ha desenterrado una antigua foto de los premios MTV de 2003. Espero que puedas aceptar mis disculpas", escribió en su Twitter el músico sobre la story que había subido Madonna, que añadió que solo "dijo lo que pensó" pero que "de todas formas" él no iba "a obtener ningún beneficio".

Como es un perdón un tanto extraño, a Madonna no le ha gustado nada y ha publicado un extenso vídeo en su Instagram con un filtro infantil en el que responde a la "falsa disculpa" de 50 Cent. "Básicamente estabas tratando de avergonzarme y de humillarme. Tu disculpa es falsa, una mierda y no me vale porque una disculpa no vale de nada si no entiendes el porqué te estás disculpando. Y tú deberías hacerlo por tu comportamiento misógino, sexista y edadista", ha dicho Madonna.

Y por si fuera poco, la artista sí cree que 50 Cent le esté sacando rédito a todo lo que ha ocurrido: "De eso van las redes sociales. Colgamos cosas sobre nosotros y usamos Instagram y otras redes porque buscamos atención, queremos que la gente compre nuestros productos y que invierta en nuestra marca y que escuche nuestra música y que vaya a nuestros conciertos. Queremos que la gente nos quiera. No hay nada malo, pero no te engañes a ti mismo. Si crees que tienes una cuenta de Instagram y no te beneficias de ella, ciérrala, deja de mentirte".