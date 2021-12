Lana del Rey sorprendió a sus seguidores y miles de internautas con su conjunto elegido para acudir a la gala de Variety que homenajeaba los mejores músicos de 2021. Sus imágenes en un corto vestido ajustado y una chaqueta bomber rápidamente se hicieron virales.

Comparándola con otras asistentes, mucho más arregladas, y criticándola por llevar ropa de la marca china Shein, señalada a menudo por sus malas condiciones de trabajo, mala calidad y por favorecer el crecimiento del fast fashion, contaminando el medio ambiente.

Shein, además, es una de las tiendas de ropa más baratas actualmente en el panorama. Por lo que choca que una artista de alto nivel elija una pieza de 18 euros para acudir a una velada importante. Eso sumado al atrevido estilismo en sí del vestido que apenas cubría su cuerpo.

Lana Del Rey accepts Decade Award at Variety's 5th Annual Hitmakers Brunch on December 4th, 2021. pic.twitter.com/zvzrsP9A8F — Toni / LanaDelReyFan.com (@LDReyFans) December 8, 2021

Lourdes León, hija de Madonna, ha subido a su historia de Instagram estas virales imágenes y ha defendido la valentía de la compositora. "No me importa lo que digan, me encanta", ha escrito en el largo texto.

Madonna’s daughter commented on Lana Del Rey’s “infamous” Shein dress pic.twitter.com/4e8rtQiR0T — The Cult Of Del Rey (@CinamonSlut) December 7, 2021

“Ella puede llevar cualquiera cosa sin que le afecte en absoluto. Si quisiera tener una carrera en la alta moda e ir a los desfiles de todo el planeta, las marcas se lo permitirían, porque es Lana", ha explicado.

"Ese es el poder de ser tú misma: que todo el mundo te sigue". ha añadido criticando que todas las famosas siguen las mismas marchas siempre, pero "ella se ha plantado un vestido de Shein y con la chaqueta de algún hombre con el que se habrá acostado en algún momento. ¡Icono!”, ha concluido su mensaje en apoyo.