El motor i les exportacions, «en escac» davant l'augment de costos

Una enquesta del Consell de Col·legis d'Economistes de la Comunitat Valenciana (Coeva) ha alertat del «col·lapse» de la indústria automobilística i les exportacions valencianes davant l'«aturada» motivada per la crisi dels contenidors, l'augment dels preus i el trasllat de produccions a altres països, una situació que ha posat «en escac» al sector i, a més, ha rebaixat el creixement econòmic en el segon semestre davant l'augment del preu de l'energia, el gas, l'electricitat, els combustibles o el transport.

Així ho reflecteix la vintena huitena edició d’’Els economistes opinen’, l'enquesta realitzada pels Col·legis d'Economistes d'Alacant, Castelló i València, presentada ahir a Alacant, que ha recollit i analitzat l'opinió i semblar professional dels col·legiats amb l'objectiu de «prendre el pols» a la situació econòmica actual, segons va informar l'entitat.

Quant a les conseqüències per al sector automobilístic, que en el cas de la Comunitat es concentra entorn de Ford Almussafes, els economistes preveuen un creixement del sector de segona mà i un consegüent envelliment del parc mòbil. Sobre a la implantació del vehicle elèctric, consideren que falten infraestructures i que l'encariment de l'electricitat «no convida» a l'adquisició de vehicles elèctrics en el context actual.

L'estudi incideix en el «dràstic canvi d'opinió» enfront de les previsions que manejaven els economistes, en pensar que la pandèmia «s'estava superant». El degà de Castelló, Jaime Querol, va assenyalar que després del «ressorgir» del segon semestre, la pandèmia «no està vençuda», escenari al qual se sumen «situacions noves» amb l'augment dels preus de l'energia, del gas, l'electricitat i els combustibles que fan «repuntar» les despeses del transport.

L'enquesta reflecteix un empitjorament respecte a les xifres de 2021, que havien experimentat una «millora». Així, la majoria dels enquestats diu que la seua situació és igual o pitjor a l'experimentada al juny de 2021 i només el 19% afirma que la seua situació econòmica és millor. Els empresaris i els jubilats són els qui més han empitjorat i, encara que la construcció i la consultoria milloren, la indústria i altres serveis descendeixen.

Castelló i València dibuixen una situació «més complicada», mentre que Alacant és la que es mostra «més optimista» de les tres en els seus resultats. A més, la percepció que es té sobre la salut de l'economia de la Comunitat Valenciana és millor que la percepció de la salut de l'economia espanyola.

El president del Consell d'Economistes de la Comunitat Valenciana, Francisco Menargues, va apuntar que no s'han complit les previsions de puntuació de fa sis mesos i que s'han quedat «per davall de les previstes». «Teníem previsions més optimistes fa sis mesos que s'han vist truncades pel ressorgir de la Covid», va assegurar.

Quant als problemes «més apressants» que reflecteix l'enquesta, Menargues va realçar la «inadequada» dimensió i estructura de les empreses valencianes, així com el dèficit d'infraestructures i comunicacions i el fet que més del 42% dels enquestats observen com un problema el preu dels combustibles. El degà de València i vicepresident del Consell d'Economistes de la Comunitat Valenciana, Juan José Enriquez, va incidir en la crisi d'aprovisionament i va considerar que aquest problema «pot derivar-se de la dependència de la Xina en la producció de subministraments».

Per contra, va valorar que el sector serveis i el turístic seran «els menys afectats» l'any que ve. En qualsevol cas, malgrat que «dista molt» d'establir-se una recuperació total, l'estudi mostra que l'economia valenciana, que considerava al desembre de 2020 que estava pitjor respecte a anys precedents amb la xifra d'un 96,37%, ha passat en tan sols un any a un 38,41%, signe d’«un cert optimisme» per part dels enquestats. La situació és anàloga en la percepció de l'economia espanyola, segons indica l'enquesta.

El 75% no sap com accedir als fons de la UE

Prop d'un 75% de les empreses valencianes no saben com accedir als fons Next Generation de la UE, només un 33,5% diuen conéixer-los i se situen en un 25,2% les que pensen sol·licitar-los, una intenció que augmenta a major grandària de les empreses. Així es revela en l'Estudi sobre el clima empresarial en la Comunitat Valenciana encarregat per la Cambra de Comerç d'Espanya a Sigmados, que inclou dades regionalitzades. La Cambra de València valora aquestes ajudes com «una gran notícia», però demana que es concreten ja.