Tu horóscopo diario: martes 14 de diciembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 14 de diciembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te gustaría estar en un sitio con una persona a la que aprecias o incluso quieres mucho, pero no es posible porque las circunstancias no te son favorables en ese sentido. Debes asumir que la realidad se impone y que puede haber otras oportunidades.

Tauro

Si hablas tranquilamente con una persona y le expones los puntos por los que no quieres colaborar con ella en un proyecto, se dará cuenta de que llevas razón. Así conseguirás que aprecie más tu opinión. Respetará tu postura, no te preocupes.

Géminis

No estires demasiado una conversación que no te hará demasiado bien ya que puede ser con una persona que te traiga un mal recuerdo o con la que no haya una comprensión mutua. Hazla breve y acaba cuanto antes con ese momento.

Cáncer

Hay una cierta renovación en todo lo que hagas hoy y te gustará ver cómo avanzas para lograr algo que te has propuesto. Será un pequeño avance, pero al menos te traerá una satisfacción interior. Por la noche se lo contarás con alegría a una persona.

Leo

No discutas con una persona con la que sabes que no estás de acuerdo en muchas cosas, aunque en otras sí. En el término medio encontrarás hoy la virtud y eso es lo mejor que puedes hacer sin duda. No todo el mundo debe tener las mismas opiniones.

Virgo

Te propones no herir la sensibilidad de una persona que te pregunta tu opinión sobre algo que ha hecho, un trabajo o un proyecto y es algo que debes hacer con cuidado, con mucho tacto y empatía, desde luego. Se lo más amable posible.

Libra

Te resultará difícil admitir las actitudes o las decisiones de un amigo o amiga que te parecen un tanto excéntricas. Si crees que le perjudican, intenta convencerle de que no las lleve a cabo por su bien. Expón tus razonamientos desde el afecto.

Escorpio

Puedes bajar la guardia y disfrutar de una jornada bastante tranquila y con todo bajo control. Además, alguien te hace sonreír con una ocurrencia muy graciosa o con una actitud especialmente amable. Buen humor en general.

Sagitario

Acabarás eso que ayer no te dio tiempo y te darás cuenta de que no por mucho correr las cosas salen mejor. Además, por la noche, tendrás la oportunidad de pasarlo bien en una reunión muy agradable. Será una jornada bastante amable.

Capricornio

Es día para que te cuides un poco y no te excedas en nada, ya que aún te quedan por delante varios momentos en las jornadas próximas en las que quizá te salgas bastante de lo habitual en lo relativo a comidas u horarios. Ojo.

Acuario

Recibirás con mucha satisfacción una noticia relacionada con un viaje, probablemente de un familiar que por fin te confirma que hay un reencuentro próximo. Eso te hace subir tu energía y tu esperanza. Empezarás a pensar en planes divertidos.

Piscis

Es probable que reflexiones un poco sobre el futuro y veas que hay cosas que debes de cambiar en tus planteamientos porque el paso del tiempo es una realidad. Lo que no significa que no seas optimista, pero adecuando todo a esa realidad.