Billie Eilish actualiza el clásico vestido de Mamá Noel en 'SNL' y consigue que la Generación Z no quiera quitárselo

Saturday Night Life se ha convertido en un programa de culto donde las grandes estrellas acuden a pasárselo bien y ofrecer un gran espectáculo, logrando convertir cualquier noche en una inolvidable. Mujeres como Kim Kardashian son capaces de conseguir las cotas más altas de audiencia, sin embargo, Billie Eilish no se queda atrás.

A tan solo una semana de cumplir 20 años, la intérprete de Bad Guy subió al escenario para contar su monólogo vestida de una Mamá Noel totalmente actualizada y contemporánea que convierte a esta adorable abuela en parte de la Generación Z.

La pieza mezcla el romance victoriano con colores y detalles típicamente navideños en un total-look de Simone Rocha de la colección primavera-verano 2022. El conjunto está compuesto por una superposición de prendas en blanco y rojo: como base, hay un vestido lencero en tul color crema, con tirantes de volantes y una falda amplia tutú bordada con perlas y motivo de lazos en tonos cereza. Está combinado con una suave blusa de inspiración victoriana con mangas de encaje floral y un cuello ricamente decorado con gruesos volantes.

Para acompañar al vestido, la cantante escogió unas grandes botas hasta la rodilla, inspiradas en el diseño de las zapatillas deportivas que acentúan el encanto navideño del outfit. Como accesorios, Eilish llevó unos pendientes inspirados en los famosos bastones de caramelo, creando el aura de Mamá Noel perfecta.

Billie Eilish se encuentra en plena metamorfosis de estilo como lleva mostrando los últimos meses y es algo que ella misma mencionó durante su intervención en el programa. "Soy Billie Eilish. Si no me conoces por mi música, seguramente me conocerás por mi pelo o mi ropa [...] Visto así no solo por comodidad o estilo. La verdadera razón por la que llevo ropa ancha es porque, en realidad, éramos dos niños [uno sobre los hombros de otro] intentando entrar al cine a ver una película de adultos", comenzaba su monólogo.

De la ropa oversize a los corsés, pasando por un estilo más romántico, la cantante es todo un referente en moda para los más jóvenes y tras cambiar su rubio mantequilla a un castaño, deja claro que las morenas van a ser las que triunfen este 2022.