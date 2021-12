India y defensora del empoderamiento femenino: así es Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021

Hacía 21 años desde la última vez que el mundo vio cómo una mujer nacida en India se coronaba cómo Miss Universo. En aquel entonces, fue Lara Dutta quien venció en el certamen de belleza, convirtiéndose en la segunda mujer de dicho país asiático, tras Sushmita Sen en 1994, que se alzaba como la mujer más hermosa del planeta. Pero Sen y Dutta ya tienen sucesora en el trono: Harnaaz Sandhu, de 21 años, es la nueva venus y rostro de la perfección según el jurado de esta septuagésima edición, que se celebró en la ciudad de Eilat, en Israel.

De hecho, hay que comenzar explicando que la elección de Sandhu no ha estado exenta de polémica precisamente por el lugar donde ha tenido lugar el certamen, más allá de que el Universe Arena, construido para la ocasión, se quedó medio vacío por la negativa de Israel de permitir la entrada de ningún turista extranjero tras el avance de la variante ómicron.

Más allá, decimos, porque varios países no participaron o sus candidatas se vieron expuestas: Indonesia y Malasia, países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel, no enviaron ninguna miss alegando problemas con la pandemia. Tampoco Emiratos Árabes Unidos, que adujo "falta de tiempo", mientras que organizaciones palestinas llamaron al boicot académico y cultural pidiendo a las candidatas que no participasen.

Asimismo, el ministerio sudafricano de Deportes, Cultura y Artes había exhortado a su candidata, Lalela Mswane, una de las grandes favoritas y que finalmente ha quedado en tercer lugar (tras el segundo puesto de la paraguaya Nadia Ferreira) a no ir a Eilat, argumentando "las atrocidades que ha cometido Israel contra los palestinos". Además, Beatrice Luigi Gomez, Miss Filipinas, fue duramente criticada por comparar su estancia en Israel en sus redes sociales con "un día en la vida de un beduino".

Todo lo cual no quita que exista un consenso con que la victoria de Harnaaz Sandhu es más que merecida. Algo que algunos no hubieran vaticinado cuando la aún Miss India (hashtag que se hizo trending topic mundial) acabó un inspirador mensaje de la forma más inimaginable posible. "Debemos dejar de compararnos con los demás y empezar a hablar de cosas más importantes en el mundo. Salid y hablad por vosotros mismos porque sois los capitanes de sus propias vidas", afirmó, despertando los aplausos de los presentes.

Sin embargo, Harnaaz consideró, algo nerviosa, que a dicho speech le hacían falta algunos maullidos: "No esperaba tener que hacer esto en un escenario ante todo el mundo, pero debo hacerlo. No me queda otra: me encantan los gatos, me encantan los animales y quiero imitar a un gato". Los ojos del presentador Steve Harvey lo decían todo.

Gente a Miss India em pleno palco do #MissUniverse

ALGUÉM ME EXPLICA KKK pic.twitter.com/8ICws3nlzg — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 13, 2021

Harnaaz llegó al mundo con el nuevo milenio: el 3 de marzo de 2000, justo el último año que India ganó Miss Universo. Lo hizo en Chandigarh, una de las primeras ciudades que se planificaron en India tras obtener su independencia de la Corona británica, criándose junto a su familia, fieles seguidores del sijismo y a quienes se siente muy unida.

La punyabí es, en la actualidad, modelo y actriz de Bollywood, aunque también cursa un máster en Administración Pública. Su idea de ayudar a los demás le viene desde muy pequeña, dado que no solo asistió a la escuela pública de Shivalik, sino también a los Estudios Públicos de Postgrado para Mujeres.

Y, además, su madre, Rabinder Kaur Sandhu, ha jugado un papel crucial en su vida, dado que consiguió romper varios estigmas sociales y muchas generaciones de heteropatriarcado al convertirse en una exitosa ginecóloga en su país. De hecho, ella ayudó a su madre durante toda su adolescencia en campamentos que abogaban por una mejora en la higiene femenina.

Ambas llevaron a cabo el podcast Hear It From Maa (que se traduciría como Escúchalo de Maa), donde hablaban de un tema casi tabú en India como la salud femenina y que compartían a través de Instagram, donde ella tiene ahora mismo un millón y medio de seguidores. "Ya es hora de que nos unamos y hablemos de nosotras mismas y de nuestros problemas abiertamente, sin sentir vergüenza o culpa de ningún tipo", dijo en uno de los programas de noviembre.

Haber crecido con todo ello, viendo cómo pocas políticas en su país miran por los beneficios de las mujeres, le ha dado una enorme consciencia de la importancia del empoderamiento femenino, siendo ella una notable defensora de los derechos de educación y libertad de elección de las mismas. De hecho, cuando en el certamen de Miss Universo el jurado le pidió que le diera un consejo a aquellas chicas jóvenes que estuviesen ahora mismo pasando dificultades, simplemente dijo que las mujeres pueden hacer "cualquier cosa que se propongan".

Harnaaz Kaur Sandhu no solo ha ganado este concurso de belleza. Ni siquiera es el primero de 2021. En 2017 se alzó con el premio Miss Chandigarh y al año siguiente era distinguida como Miss Max Estrella Emergente de India 2018. En el certamen de MIss Diva 2021 ganó la banda de Miss Beautiful Skin [Miss Piel Preciosa] y quedó finalista en Miss Beach Body, Miss Beautiful Smile, Miss Photogenic y Miss Talented, lo que hizo que fuese elegida como Miss India.

Le encantan los animales, como ha demostrado, y monta a caballo. Asimismo, algunas de sus aficiones son el yoga, la danza, la cocina y jugar al ajedrez. Ha declarado que también le ayuda a relajarse escribir versos en su lengua materna, el punyabí, y tiene dos series pendientes de estreno en 2022.