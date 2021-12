Quasi un 75% de les empreses valencianes no sap com accedir als fons Next Generation i només un 33,5% els coneix

Així es revela en 'Estudio sobre el clima empresarial en la Comunitat Valenciana' encarregat per Cambra de comerç d'Espanya a Sigmados, i que inclou dades regionalitzats per comunitats. En el cas de la Comunitat Valenciana, percepció dels Next Generation és lleugerament pitjor que en el conjunt del país, on un 40,4% de les empreses diu conéixer aquests fons, un 27% sap com accedir a ells i quasi un 30% pensa sol·licitar-los.

L'informe ha sigut presentat aquest dilluns en un acte que ha comptat de manera presencial amb el president de Càmera València, José Vicente Morata, i de forma online amb el president de Cambra de comerç d'Espanya, José Luis Bonet, amb la directora general de Sigmados, Rosa Díaz, i el coordinador de l'estudi, César González.

Segons aquest estudi, el 57,1% de les empreses valencianes creu que aquests fons beneficiaran en major mesura a les empreses més grans i un 72,2% creu que han d'acompanyar-se d'una "profunda agenda de reformes", que segons ha apuntat Bonet, miren cap a la reforma educativa, en la qual la nova llei de FP suposa una "esperança" i cap a la reforma laboral que s'està discutint en la Taula de Diàleg Social.

Amb aquestes dades, el president de la Cambra de comerç d'Espanya creu que ha hi ha molta "confusió" i "lentitud" entorn dels Next Generation pel que insta a augmentar els esforços en informació i sensibilització.

També el president de Càmera València, José Vicente Morata, ha instat a "aclarir" aquestes ajudes que valora com "la millor decisió" d'Europa per a ajudar a modernitzar l'economia però que creu que "s'ha venut massa vegades sense que hi haja res concret, sense cap convocatòria" i això "genera incertesa i pessimisme en les pimes", que constitueixen la majoria del teixit empresarial.

Segons Morata, "hi ha hagut tant soroll durant tant de temps que les empreses dubten de la seua eficàcia". En tot cas ha assegurat que "arribar arribaran segur" però ara és necessari que arriben, aclarir "què, com i quan de forma ràpida" i que "les convocatòries comencen a eixir".

I per a permetre que aquestes ajudes arriben a les xicotetes empreses, Morata ha posat en valor el paper de les cambres per la "capil·laritat que tenen en els territoris".

L'EMPRESA VALENCIANA: MILLOR EN DIGITALITZACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ

Quant a la situació actual de les empreses, l'estudi reflecteix que "a la Comunitat Valenciana les empreses han fet els deures més ràpid" que la mitjana: parteixen de millors dades que la mitjana espanyola en digitalització i internacionalització, encara que segueixen amb la formació com a "assignatura pendent" i troben dificultats per a trobar certs perfils professionals, ha comentat Morata.

Així, en digitalització, tots els paràmetres estan millor situats, sobretot en sobretot en el cas del sector servicis (hoteleria, comerç: el 87,8% de les empreses valencianes, un 57,1% empra màrqueting digital i un 42,5% compta amb un pla d'innovació, dos de cada tres amb més de 50 empleats.

I en internacionalització cal destacar que el 37,9% opera en l'estranger (enfront de la 33% de mitjana nacional) i un 22,5% de les quals no ho fa, diu que podria fer-ho. Les dificultats en aquest cas són: necessitat de recursos, d'identificació d'oportunitats i d'assessorament.

Respecte a les perspectives a curt i mitjà termini, la majoria de les empreses valencianes -de forma "anàloga" a les de la resta d'Espanya- pensa que la situació econòmica millorarà encara que està "condicionada" i "llastrada" per l'evolució de problemes que s'han anat "agreujant" i que van 'in crescendo' com són l'augment del costos energètics i de matèries primeres, la falta de certs components o la inflació, ha advertit José Luis Bonet.

En aquest sentit, el responsable de Cambra de comerç d'Espanya ha volgut deixar clar que "la recuperació no està completa, no s'ha consolidat" i fins i tot "s'ha afeblit amb el pas del temps", per la qual cosa ha cridat la prudència", sobretot arran de l'aparició de la variant Omicron del coronavirus.

DIFICULTATS PER A TROBAR PERFILS PROFESSIONALS

En aquest escenari, més del 77% de les empreses valencianes ha tingut alguna vegada dificultats per a trobar perfils professionals qualificats, encara que la xifra és lleugerament menor que el 78,8% registrat en el conjunt d'Espanya. Els llocs que més costa cobrir són els relacionats amb l'àrea de producció i operacions.

Açò sí, tres de cada quatre empreses de la Comunitat tenen un pla de formació i un 48,3% col·labora amb la formació de l'alumnat de FP.