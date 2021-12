La violència masclista a la Comunitat Valenciana: augmenten un 3,6% les víctimes durant el tercer trimestre d'any

Així, es manté, encara que de forma notablement més continguda, la tendència a l'alça que va començar el segon trimestre de 2021, després de l'alçament de la major part de les restriccions conseqüència de la pandèmia.

Les dades de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) publicats hui dilluns revelen que la Comunitat és la tercera autonomia del país amb una major taxa, 24,3, de víctimes per cada 10.000 dones, només superada per les Illes Balears (32,3) i Múrcia (25,5). En aquest període, la mitjana nacional d'aquesta ràtio es va situar en 18,2.

En el període analitzat, els jutjats de violència sobre la dona valencians van incoar 1.473 ordres de protecció, un 3,2% més que entre juliol i setembre de 2020, de les quals van acabar adoptant 1.257, la qual cosa implica un increment del 0,3%, i denegant 205, un 29,7% més que les 158 denegades l'any anterior.

A més, aquests òrgans, els jutjats penals i les Audiències Provincials van dictar en el seu conjunt un total de 1.663 sentències, enfront de les 1.701 emeses en el tercer trimestre del passat any.

D'eixe global de sentències, 902 corresponen als jutjats de violència sobre la dona i 830 van concloure amb condemnes -el que representa el 92% del total, 3,4 més que l'any anterior- mentre que les 72 restants es van saldar amb l'absolució de l'acusat. D'altra banda, aquests jutjats van decretar el sobreseïment provisional de 1.578 casos, un 3,3% més que un any abans.

Els Jutjats penals van emetre entre juliol i setembre d'enguany 747 sentències, de les quals un 64,8% -un 5,4% més que en el mateix període de 2020- van ser condemnatòries. Del total de les condemnes, 299 es van produir per conformitat de les parts i 185 sense ella.

DENÚNCIES I ANÀLISIS DE LES VÍCTIMES

Tornant a les denúncies registrades pels jutjats amb competències, exclusives o no, en violència sobre la dona de la Comunitat Valenciana, la major part de les diligències incoades, 4.236 del total de 6.299, es corresponen amb atestats policials amb denúncia de la víctima, 141 amb denúncia d'algun dels seus familiars i 868 per intervenció directa de les forces de seguretat.

Quant a les 6.232 víctimes, un 61,5% d'elles, 3.832, tenia nacionalitat espanyola i les 2.400 restants, un 38,5%, eren estrangeres. Del conjunt de perjudicades, 19 eren menors d'edat: 16 espanyoles i tres estrangeres.

En aquest període, 583 víctimes es van acollir a la dispensa de l'obligació de declarar com testimoni contra els seus presumptes maltractadors, un 13,6% menys que en els mesos de juliol, agost i setembre del passat any.

Les estadístiques de l'Observatori arrepleguen també la xifra total de menors tutelats, fills i filles de les dones maltractades que són també víctimes de la violència masclista. Van ser a la Comunitat Valenciana 19, per 21 de l'any anterior.

DADES PER PROVÍNCIES

L'informe arreplega també, com és habitual, les dades per partits judicials i per províncies. Els jutjats de violència sobre la dona de la província d'Alacant van registrar durant el tercer trimestre de l'any 2.391 denúncies relatives a 2.381 dones víctimes; els de Castelló, 517 en tots dos casos i els de València, 3.391 denúncies i 3.334 víctimes.

Dels 19 menors d'edat que van ser tutelats per l'Administració com a conseqüència de casos de violència masclista, set corresponen a Alacant i 12 a València.

Quant a la ràtio de víctimes de violència sobre la dona per cada 10.000 dones, tant la província d'Alacant, amb 25,1, com la de València, amb 25,3, van superar en aquest període la mitjana nacional, mentre que la província de Castelló es va situar per davall d'eixe registre, amb una taxa de 17,5.