Metrovalencia amplia i reforça els controls després d'augmentar el frau durant la pandèmia

Metrovalencia ha ampliat i reforçat en les últimes setmanes els controls aleatoris antifrau en les seues estacions i parades per a reduir l'índex de viatgers que accedeixen sense bitllet a les seues instal·lacions. L'objectiu que persegueix Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) és tornar als nivells anteriors a la pandèmia, ja que des de març de 2020 i fins abans d'aquest passat estiu, al no fer-se evident una recuperació de viatgers, no es feien controls de manera habitual.

Abans de la Covid, l'índex de frau es va situar en una forqueta inferior a l'1%, com a millor resultat, i un 3,5%. Ara, eixe índex ha pujat molt per damunt d'eixe marge, per la qual cosa des de setembre s'han adoptat mesures per a reduir-lo, expliquen fonts d'FGV a 20minutos.

De fet, l'empresa pública autonòmica considera la tornada d'aquests controls “com un pas més" en la tornada a la normalitat dels serveis de transport públic.

En aquesta mena d'intervencions participa personal d'FGV i dels serveis de seguretat contractats per l'empresa pública, juntament amb membres de la Policia de la Generalitat que intervenen de manera habitual en aquestes accions de control.

Els controls que realitza FGV es programen en diferents hores i zones de la xarxa de Metrovalencia per a informar els usuaris, incrementar la seguretat i reduir el nombre de viatgers que accedeixen als trens i tramvies sense títol de transport validat.

La indemnització o suplement establida per viatjar sense títol de transport és de 100 euros. Les persones a les quals se'ls imposa aquest suplement tenen un termini de pagament de 30 dies naturals, amb el descompte del 50% que s'aplica dins dels primers 15 dies. En la xarxa de Metrovalencia s'ofereix la possibilitat d'abonar el pagament de manera immediata, amb un descompte del 80% sobre els 100 euros, amb el que l'import a abonar es redueix fins als 20 euros.

En qualsevol cas, i al marge de la multa, sempre s'ha d'adquirir un suport carregat amb un títol individual vàlid per a la realització d'un únic viatge per a qualsevol trajecte en la xarxa de Metrovalencia per import de 4,90 euros (amb la tarifació encara vigent).

Motius de les multes

Les indemnitzacions o suplements emeses per FGV corresponen a persones que viatgen sense el títol de transport; que no l’han validat a l'entrada; el títol no compleix les condicions de validesa establides; presenta un contingut il·legible totalment o parcialment; està caducat o correspon a una zona diferent a la del viatge realitzat per l'usuari.

També es considera frau el que cometen aquelles persones que viatgen amb una targeta de transport personalitzada suplantant al seu titular o contravenint qualsevol altra norma d'ús, així com als qui han recarregat el seu títol de transport en una targeta sense contacte de manera fraudulenta, és a dir, mitjançant alteracions.

Tancament d'estacions en superfície

Les mesures contra el frau també comprenen diferents accions organitzatives i tècniques, com la instal·lació progressiva de línies de validació en les estacions de superfície o l'automatització de l'obertura i tancament dels vestíbuls de superfície.

Ferrocarrils ja compta amb els projectes de tancament de diferents estacions en superfície de Metrovalencia i preveu iniciar les primeres obres en 2022. En aquest llistat es troben les de Torrent, Picanya, Sant Isidre, Rafelbunyol, Burjassot, Canterería, Burjassot-Godella, Paterna, Campament, Godella, Moncada, Rocafort, Massarrojos, Meliana, Massamagrell, Almàssera, Foios, Museros, Albalat dels Sorells, La Pobla de Farnals, La Canyada; L'Eliana, Llíria, Benaguasil 1 i 2, Picassent, Carlet, Alginet, L'Alcúdia, Alberic, i Villanueva de Castellón.

Aquest sistema tancat d'accés ja està instal·lat en punts d'enllaç metro-tramvia com a Empalme i Marítim Serradora o en l'estació de Paiporta, on, expliquen des d'FGV, l'empresa pública ha aconseguit disminuir els índexs de frau, així com controlar els transbords i millorar la seguretat del pas entre andanes.